Тайр Експерт призупинив виступи в Екстра-лізі

Президент клубу Тайр-Експерт Андрій Жерновой заявив про те, що його клуб призупиняє виступи в українській Екстра-лізі.

Слова Жернового наводить пресслужба Асоціації футзалу України.

"На сьогодні ми змушені взяти паузу у виступах в Екстра-лізі. Для всіх нас це дуже непросте рішення, адже за цей сезон ми по-справжньому полюбили цю атмосферу, наших уболівальників, суперників і сам чемпіонат.

Я дуже не люблю слово "прощавай". Тому кажу "до зустрічі". Щиро вірю, що ця пауза буде тимчасовою і ми ще повернемося до Екстра-ліги сильнішими, з новими силами та новими амбіціями", – заявив президент.