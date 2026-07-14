Тайр Експерт призупинив виступи в Екстра-лізі
Президент клубу Тайр-Експерт Андрій Жерновой заявив про те, що його клуб призупиняє виступи в українській Екстра-лізі.
Слова Жернового наводить пресслужба Асоціації футзалу України.
"На сьогодні ми змушені взяти паузу у виступах в Екстра-лізі. Для всіх нас це дуже непросте рішення, адже за цей сезон ми по-справжньому полюбили цю атмосферу, наших уболівальників, суперників і сам чемпіонат.
Я дуже не люблю слово "прощавай". Тому кажу "до зустрічі". Щиро вірю, що ця пауза буде тимчасовою і ми ще повернемося до Екстра-ліги сильнішими, з новими силами та новими амбіціями", – заявив президент.
Також Жерновой заявив що фінансова сторона питання не була головною при ухваленні такого рішення.
"Фінансування – це не найбільша проблема на сьогодні. Проблема – це кадри, у мене принципова позиція, щоб у команді грали тільки одесити. А на сьогодні кадри – це проблема не лише у футзалі, а й у всіх інших сферах життя нашої країни", – додав Жерновой.
Сезон-2025/26 був для Тайр Експерта дебютним у Екстра-лізі. Команда посіла 9 місце в турнірній таблиці чемпіонату. Золото завоював ХІТ, який у фінальній серії обіграв Атлетик Футзал.