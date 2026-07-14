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Тайр Експерт призупинив виступи в Екстра-лізі

Олег Дідух — 14 липня 2026, 18:16
Тайр Експерт призупинив виступи в Екстра-лізі
АФУ

Президент клубу Тайр-Експерт Андрій Жерновой заявив про те, що його клуб призупиняє виступи в українській Екстра-лізі.

Слова Жернового наводить пресслужба Асоціації футзалу України.

"На сьогодні ми змушені взяти паузу у виступах в Екстра-лізі. Для всіх нас це дуже непросте рішення, адже за цей сезон ми по-справжньому полюбили цю атмосферу, наших уболівальників, суперників і сам чемпіонат.

Я дуже не люблю слово "прощавай". Тому кажу "до зустрічі". Щиро вірю, що ця пауза буде тимчасовою і ми ще повернемося до Екстра-ліги сильнішими, з новими силами та новими амбіціями", – заявив президент.

Також Жерновой заявив що фінансова сторона питання не була головною при ухваленні такого рішення.

"Фінансування – це не найбільша проблема на сьогодні. Проблема – це кадри, у мене принципова позиція, щоб у команді грали тільки одесити. А на сьогодні кадри – це проблема не лише у футзалі, а й у всіх інших сферах життя нашої країни", – додав Жерновой.

Сезон-2025/26 був для Тайр Експерта дебютним у Екстра-лізі. Команда посіла 9 місце в турнірній таблиці чемпіонату. Золото завоював ХІТ, який у фінальній серії обіграв Атлетик Футзал.

Екстра-ліга Тайр Експерт

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