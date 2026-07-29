Сформовано склад учасників Екстра-ліги-2026/27

У наступному, 34-му за ліком, розіграші чемпіонату України з футзалу візьмуть участь 10 клубів.

Список учасників оприлюднила пресслужба Асоціації футзалу України.

Склад учасників Екстра-ліги України-2026/27

ХІТ (Київ) – чинний чемпіон України

Атлетик Футзал (Дніпро) – срібний Екстра-ліги

Суха Балка (Жовті Води) – бронзовий призер Екстра-ліги

Сокіл (Хмельницький) – 4-те місце в Екстра-лізі

СкайАп Футзал (Київ) – 5-те місце в Екстра-лізі

Ураган (Івано-Франківськ) – 6-те місце в Екстра-лізі

Авалон (Бровари) – 10-те місце в Екстра-лізі

Фантом (Київ) – переможець Першої ліги

Агромат (Київ) – срібний призер Першої ліги

Альянс (Львів) – бронзовий призер Першої ліги

Зазначимо, що луцький Любарт призупинив виступи в українській Екстра-лізі та участь у професійних змаганнях у зв'язку з фінансовими проблемами.

Також не виступить у новому сезоні елітного дивізіону Тайр-Експерт з Одеси.