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Сформовано склад учасників Екстра-ліги-2026/27

Олексій Мурзак — 29 липня 2026, 19:35
Сформовано склад учасників Екстра-ліги-2026/27
ФК ХІТ

У наступному, 34-му за ліком, розіграші чемпіонату України з футзалу візьмуть участь 10 клубів.

Список учасників оприлюднила пресслужба Асоціації футзалу України.

Склад учасників Екстра-ліги України-2026/27

  • ХІТ (Київ) – чинний чемпіон України
  • Атлетик Футзал (Дніпро) – срібний Екстра-ліги
  • Суха Балка (Жовті Води) – бронзовий призер Екстра-ліги
  • Сокіл (Хмельницький) – 4-те місце в Екстра-лізі
  • СкайАп Футзал (Київ) – 5-те місце в Екстра-лізі
  • Ураган (Івано-Франківськ) – 6-те місце в Екстра-лізі
  • Авалон (Бровари) – 10-те місце в Екстра-лізі
  • Фантом (Київ) – переможець Першої ліги
  • Агромат (Київ) – срібний призер Першої ліги
  • Альянс (Львів) – бронзовий призер Першої ліги

Зазначимо, що луцький Любарт призупинив виступи в українській Екстра-лізі та участь у професійних змаганнях у зв'язку з фінансовими проблемами.

Також не виступить у новому сезоні елітного дивізіону Тайр-Експерт з Одеси.

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