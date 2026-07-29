Сформовано склад учасників Екстра-ліги-2026/27
ФК ХІТ
У наступному, 34-му за ліком, розіграші чемпіонату України з футзалу візьмуть участь 10 клубів.
Список учасників оприлюднила пресслужба Асоціації футзалу України.
Склад учасників Екстра-ліги України-2026/27
- ХІТ (Київ) – чинний чемпіон України
- Атлетик Футзал (Дніпро) – срібний Екстра-ліги
- Суха Балка (Жовті Води) – бронзовий призер Екстра-ліги
- Сокіл (Хмельницький) – 4-те місце в Екстра-лізі
- СкайАп Футзал (Київ) – 5-те місце в Екстра-лізі
- Ураган (Івано-Франківськ) – 6-те місце в Екстра-лізі
- Авалон (Бровари) – 10-те місце в Екстра-лізі
- Фантом (Київ) – переможець Першої ліги
- Агромат (Київ) – срібний призер Першої ліги
- Альянс (Львів) – бронзовий призер Першої ліги
Зазначимо, що луцький Любарт призупинив виступи в українській Екстра-лізі та участь у професійних змаганнях у зв'язку з фінансовими проблемами.
Також не виступить у новому сезоні елітного дивізіону Тайр-Експерт з Одеси.