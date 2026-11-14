Стало відомо, де ХІТ гратиме домашній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

За інформацією Чемпіона, київський ХІТ визначився з місцем проведення домашнього поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу проти італійського Л84 Торіно.

Чемпіон України прийматиме італійців у Кишиневі, Молдова. Зауважимо, що там же свій домашній матч проводитиме і дніпровський Атлетик Футзал, якому в суперники дістався казахстанський Семей.

Матчі першої стадії плейоф ЛЧ заплановані на 23 листопада та 4 грудня. Атлетик першу зустріч гратиме двома, і проситиме ФІФА перенести його на іншу дату, ХІТ же спершу зіграє в Італії.

Цікаво, що у випадку перемог ХІТ та Атлетик зіграють між собою у чвертьфіналі. Нагадаємо, що вперше в історії у плейоф пройшли дві українські команди.

ХІТ завдяки перемогам над Тайгерс Рурмонд та іспанським Ель-Посо і нічиїй з португальською Бенфікою фінішував на другому місці у "групі смерті" та у наступну стадію потрапив у статусі сіяного колективу.

Натомість Атлетик же, для якого це дебютний виступ в ЛЧ, сенсаційно виграв картет із чеським Хрудімом (3:3), австрійським Атлетиком Футзал (3:1) та сербською Лозницею-Град-2018 (3:2) та пройшов у наступну стадію, але як несіяний.