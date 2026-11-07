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Дніпровський Атлетик Футзал проситиме ФІФА перенести домашній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 7 листопада 2026, 20:16
Дніпровський Атлетик Футзал проситиме ФІФА перенести домашній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
ФК Атлетик Футзал

Один з президентів Атлетик Футзал Олександр Куцик у коментарі Чемпіону повідомив, що команда проситиме ФІФА перенести домашній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу.

Перший поєдинок проти казахстанського Семея мав відбутися 23 листопада, однак українська команда хоче провести цю гру наступного дня, 24 листопада.

Також Куцик додав, що Атлетик проводитиме домашній матч плейоф ЛЧ у Кишиневі, Молдова.

"Він у нас буде в Кишиневі, у Молдові. Ми хочемо його перенести на 24 листопада, чекаємо відповідь від УЄФА. В понеділок мають відповісти", – сказав Куцик.

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Нагадаємо, Атлетик, для якого це дебютний виступ в ЛЧ, сенсаційно виграв картет із чеським Хрудімом (3:3), австрійським Атлетиком Футзал (3:1) та сербською Лозницею-Град-2018 (3:2) та пройшов у наступну стадію, але як несіяний.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів дніпровський клуб зіграє проти казахстанського Семея, у складі якого виступає один з найкращих воротарів світу Лео Ігіта.

Також у плейоф ЛЧ пройшов чемпіон України ХІТ. Він, завдяки перемогам над Тайгерс Рурмонд та іспанським Ель-Посо і нічиїй з португальською Бенфікою, фінішував на другому місці у "групі смерті" та пройшов сіяним.

Таким чином вперше в історії у плейоф пройшли дві українські команди. Матчі 1/8 фіналу відбудуться 23 листопада та 4 грудня 2026 року. Цікаво, що у випадку перемог ХІТ та Атлетик зіграють між собою у чвертьфіналі.

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