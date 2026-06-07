Суха Балка зрівняла рахунок у бронзовій серії Екстра-ліги
У неділю, 7 червня, відбувся четвертий матч бронзової серії футзальної Екстра-ліги України сезону-2025/26. Суха Балка здобула перемогу над хмельницьким Соколом 2:1 і зрівняла рахунок у серії – 2:2.
Серія триває до трьох перемог однієї з команд. Доля бронзових нагород вирішиться наступного вікенду в Хмельницькому у п'ятому матчі серії.
Екстра-ліга-2025/26. Бронзова серія
4-й матч, 7 червня
Суха Балка – Сокіл – 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 24 Ніжник, 2:0 – 34 Ярошенко, 2:1 – 37 Хамданов
Напередодні у четвертому матчі серії Сокіл обіграв Суху Балку з рахунком 3:1. Володарі золотих нагород української Екстра-ліги вже визначилися у суботу – ХІТ втретє обіграв Атлетик Футзал та виграв серію з рахунком 3:0.