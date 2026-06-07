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Суха Балка зрівняла рахунок у бронзовій серії Екстра-ліги

Олег Дідух — 7 червня 2026, 14:07
Суха Балка зрівняла рахунок у бронзовій серії Екстра-ліги

У неділю, 7 червня, відбувся четвертий матч бронзової серії футзальної Екстра-ліги України сезону-2025/26. Суха Балка здобула перемогу над хмельницьким Соколом 2:1 і зрівняла рахунок у серії – 2:2.

Серія триває до трьох перемог однієї з команд. Доля бронзових нагород вирішиться наступного вікенду в Хмельницькому у п'ятому матчі серії.

Екстра-ліга-2025/26. Бронзова серія
4-й матч, 7 червня

Суха Балка – Сокіл – 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 24 Ніжник, 2:0 – 34 Ярошенко, 2:1 – 37 Хамданов

Напередодні у четвертому матчі серії Сокіл обіграв Суху Балку з рахунком 3:1. Володарі золотих нагород української Екстра-ліги вже визначилися у суботу – ХІТ втретє обіграв Атлетик Футзал та виграв серію з рахунком 3:0.

Екстра-ліга Сокіл Суха Балка

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