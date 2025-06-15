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SkyUp та ХІТ зіграють потенційно вирішальні матчі плейоф Екстра-ліги

Володимир Максименко — 15 червня 2025, 07:57
SkyUp та ХІТ зіграють потенційно вирішальні матчі плейоф Екстра-ліги
SkyUp Futsal

У неділю, 15 червня, відбудеться два матчі плейоф чемпіонату України з футзалу.

Ігровий день розпочнеться четвертим матчем бронзової серії між SkyUp та Соколом. Напередодні хмельничани хоч і зі скандалом, але скоротили відставання в рахунку.

Стартовий свисток четвертого поєдинку заплановано на 12:00 за київським часом.

Онлайн-відеотрансляція матчу SkyUp – Сокіл

О 14:00 в межах четвертого матчу золотої серії ХІТ зіграє проти Аврори, яка напередодні у надрезультативному поєдинку змогла зберегти шанси на перемогу в чемпіонаті.

Онлайн-відеотрансляція матчу ХІТ – Аврора

Нагадаємо, напередодні Чемпіонс Вей вдруге переграв Ладомир і став чемпіоном України з футзалу жіночої Вищої ліги.

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