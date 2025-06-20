Аврора розпрощалася з низкою гравців та тренером після оголошення про об'єднання зі SkyUp

Київська Аврора, яка напередодні оголосила про об'єднання зі столичним SkyUp Futsal, розпрощалася з трьома футболістами та тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Колектив покинули капітан Аврори Максим Бессалов, універсали Олександр Школьний та Орест Боргун, а також тренер Олександр Акименко.

Нагадаємо, у сезоні 2025/2026 об’єднана команда розпочне виступи під спільною назвою – Аврора-SkyUp Futsal. Йдеться як про виступи в українській Екстра-лізі, так і у Лізі чемпіонів.

Зауважимо, що обидва столичних колективи стали призерами Екстра-ліги минулого сезону. Аврора у фінальній серії поступилася ХІТу та здобула срібло, а SkyUp Futsal здобув третє місце у протистоянні з хмельницьким Соколом.

Раніше повідомлялося, що Євген Задорожний оголосив про відставку з посади головного тренера Аврори.