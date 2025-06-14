Аврора розгромила ХІТ і скоротила рахунок у фінальній серії Екстраліги

Лідер регулярного чемпіонату Екстраліги, столична Аврора, у третьому матчі фінальної серії впевнено перемогла Хіт з рахунком 9:4.

Перед звітним поєдинком чинний чемпіон ХІТ лідирував у фінальній серії з рахунком 2:0. Тож за умови перемоги і в цьому матчі, столична команда оформила б ще одне чемпіонство, адже "Золотий фінал" Екстраліги з футзалу триває до трьох перемог.

Матч розпочався у високому темпі, команди обмінювалися швидкими атаками. Часто на авансцену виходили емоції, тож арбітрам доводилося заспокоювати футзалістів обох команд.

Рахунок на 7-й хвилині відкрив досвідчений Школьний, який першим зорієнтувався на добиванні і вивів вперед Аврору. Зазначимо, що Школьний – ексгравець Хіта.

В другій половині першого тайму лідери "регулярки" подвоїли свою перевагу. На 13-й хвилині Семенченко завершив контратаку своєї команди влучним ударом лівою ногою.

Вже через декілька миттєвостей Школьний міг оформлювати дубль, але Сухов врятував свою команду. На 16-й хвилині Аврора довела рахунок до 3:0: арбітри не зафіксували порушення правил на Сметаненку, а Семенченко у контратаці оформив дубль.

Подлюк міг скорочувати рахунок, але Савенко справився з його ударом. Зреагував голкіпер Аврори та збірної України і на удар злету Педяша. Тим не менш, ХІТ таки забив: 19-й хвилині капітан киян Ігор Чернявський скоротив різницю у рахунку, першим зорієнтувавшись після відскоку.

Цей забитий м’яч встановив остаточний рахунок першої половини матчу – 1:3 на користь гостей.

В другій половині гри Аврора не залишила супернику шансів. Не встигли команди вийти з роздягальні, як Семенченко оформив хет-трик. ХІТ швидко відповів своїм голом – Подлюк замкнув простріл з правого флангу.

Згодом спрацювало правило "Не забиваєш ти – забивають тобі": той же Подлюк свій шанс на дубль змарнував, а Станіслав Моспан в атаці у відповідь забив п’ятий гол Аврори. Гольову феєрію продовжив Сагайдачний, який відправив м’яч у порожні ворота після пасу Паночовного.

ХІТ пішов у ва-банк, перейшовши на гру з п’ятим польовим. Втім це не дало бажаного результату. Паночовний відправив м’яч у порожні ворота. Педяш та Подлюк свої шанси змарнували.

На 36-й хвилині Педяш елегантним ударом в дев’ятку таки скоротив відставання ХІТа. Цей гол також не залишився без відповіді: Семенченко перехопив м’яч і відправив його у порожні ворота.

Згодом ще раз відзначився Школьний, а остаточний рахунок матчу встановив Плюта. У підсумку, 4:9 – ХІТ програє Аврорі. Завтра о 14:00 команди проведуть четвертий матч серії, яка триває до трьох перемог

Екстра-ліга – плейоф Фінал, третій матч, 14 червня

ХІТ – Аврора 4:9 (1:3) Рахунок в серії 1:2

Голи: 0:1 – 7 Школьний, 0:2 – 13 Семенченко, 0:3 – 16 Семенченко, 1:3 – 19 Чернявський, 1:4 – 21 Семенченко, 2:4 – 22 Подлюк, 2:5 – 26 Моспан, 2:6 – 27 Сагайдачний, 2:7 – 30 Паночовний, 3:7 – 36 Педяш, 3:8 – 38 Семенченко, 3:9 – 39 Школьний, 4:9 – Плюта.

Раніше Сокіл скоротив рахунок у серії за бронзу.