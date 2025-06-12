Визначився чемпіон України з футзалу серед жінок

Чемпіонс Вей вдруге переграв Ладомир і став чемпіоном України з футзалу жіночої Вищої ліги.

Нагадаємо, що вчора відбувся перший матч команд, в якому киянки святкували перемогу над командою з Волині з рахунком 3:2.

Фінальна серія тривала до двох перемог, тож аби претендувати на чемпіонство Ладомиру потрібно було брати реванш.

Втім і сьогодні Чемпіонс Вей зуміли перемогти волинянок. Цього разу – з рахунком 1:0. Єдиний гол на 23 хвилині забила Ярова.

Такий результат приніс команді з Києва звання чемпіонок жіночої Вищої ліги з футзалу.

Раніше ХІТ вдруге обіграв Аврору в фінальній серії чоловічої Екстра-ліги сезону-2024/25.