Сокіл зі скандалом переграв SkyUp та не дозволив оформити бронзові медалі Екстра-ліги

Сьогодні, 14 червня, відбувся третій матч бронзової серії чемпіонату України з футзалу, в якому SkyUp зустрівся з Соколом.

Хмельницький клуб у результативному поєдинку зміг здобути перемогу та не дозволив суперникам завоювати медалі.

Зустріч розпочалась з точного удару Рафіньї, на який вже через шість хвилин відповів Зеленкевич. Загалом у першому таймі команди забили ще по голу та пішли на перерву.

Другий тайм матчу завершився скандалом. За одну секунду до завершення матчу Лукас скористався розіграшем ауту та забив п'ятий гол "авіаторів", але його арбітр не зарахував через завершення матчу.

Цікаво, що сирена ще не пролунала на момент влучного удару легіонера. Зауважимо, що на годиннику під час трансляції залишалось шість секунд гри.

Наступний матч команди зіграють завтра, 15 травня о 12:00 за київським часом.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

Бронзова серія, 4 матч

14 червня

SkyUp – Сокіл 4:5 (2:2) (2:1 в серії)

Голи: 1:0 – Рафінья, 2, 1:1 – Зеленкевич, 8, 2:1 – Лукас, 17, 2:2 – Чорний, 18, 2:3 – Ростківський, 26, 2:4 – Первєєв, 37, 2:5 – Чижик, 37, 3:5 – Лукас, 38, 4:5 – Джоні, 40

Нагадаємо, перший матч серії кияни виграли 8:4, а потім закріпили успіх камбеком 3:2. Як і фінальна, так і бронзова серії тривають до трьох перемог однієї з команд.

Нагадаємо, напередодні Чемпіонс Вей вдруге переграв Ладомир і став чемпіоном України з футзалу жіночої Вищої ліги.