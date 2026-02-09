Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Лідер чемпіонату України змінить назву

Олександр Булава — 9 лютого 2026, 20:34
Лідер чемпіонату України змінить назву

Керівництво Київ Футзалу, який є одним з лідерів чемпіонату України, вирішило змінити назву клубу.

Про це розповів президент столичного колективу Олександр Альба.

За його словами, команда продовжить виступи під новою назвою – SkyUp Futsal.

"Для нас важливо зберегти серце і дух авіаторів – ті цінності, з яких усе починалося. Оцінивши майбутню стратегію клубу, ми ухвалили рішення, що команда планує продовжити виступи під назвою SkyUp Futsal.

Це буде клуб, що дарує видовищний футзал, де кожен матч – це свято для глядачів, емоції, енергія та справжній спортивний драйв. Ми зробимо все можливе, щоб вболівальники Aurora, Київ Футзал та SkyUp Futsal об'єдналися навколо спільних цінностей, які ми доносимо – пристрасті до гри, поваги, амбіцій і віри в український спорт", – сказав Альба.

У поточному розіграші чемпіонату України Київ Футзал перебуває на другій сходинці турнірної таблиці, на 7 очок відстаючи від лідера ХІТ.

Зауважимо, що Київ Футзал було створено влітку 2025 року на базі срібного призера чемпіонату України Аврори. Тоді Аврора об'єдналася з бронзовим призером – SkyUp Futsal.

Напередодні столичний колектив попрощався з 31-річним універсалом Володимиром Поночовним.

SkyUp Київ Київ Футзал

SkyUp Київ

Ще один клуб Екстра-ліги знявся зі змагань в еліті та розпочне сезон у Першій лізі
Аврора розпрощалася з низкою гравців та тренером після оголошення про об'єднання зі SkyUp
Два топові клуби України оголосили про об’єднання
Весь п’єдестал – київський: головне про вирішальні матчі фіналу та бронзової серії плейоф Екстра-ліги
SkyUp розгромив Сокіл та став бронзовим призером Екстра-ліги

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік