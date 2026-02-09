Лідер чемпіонату України змінить назву
Керівництво Київ Футзалу, який є одним з лідерів чемпіонату України, вирішило змінити назву клубу.
Про це розповів президент столичного колективу Олександр Альба.
За його словами, команда продовжить виступи під новою назвою – SkyUp Futsal.
"Для нас важливо зберегти серце і дух авіаторів – ті цінності, з яких усе починалося. Оцінивши майбутню стратегію клубу, ми ухвалили рішення, що команда планує продовжити виступи під назвою SkyUp Futsal.
Це буде клуб, що дарує видовищний футзал, де кожен матч – це свято для глядачів, емоції, енергія та справжній спортивний драйв. Ми зробимо все можливе, щоб вболівальники Aurora, Київ Футзал та SkyUp Futsal об'єдналися навколо спільних цінностей, які ми доносимо – пристрасті до гри, поваги, амбіцій і віри в український спорт", – сказав Альба.
У поточному розіграші чемпіонату України Київ Футзал перебуває на другій сходинці турнірної таблиці, на 7 очок відстаючи від лідера ХІТ.
Зауважимо, що Київ Футзал було створено влітку 2025 року на базі срібного призера чемпіонату України Аврори. Тоді Аврора об'єдналася з бронзовим призером – SkyUp Futsal.
Напередодні столичний колектив попрощався з 31-річним універсалом Володимиром Поночовним.