Лідер чемпіонату України змінить назву

Керівництво Київ Футзалу, який є одним з лідерів чемпіонату України, вирішило змінити назву клубу.

Про це розповів президент столичного колективу Олександр Альба.

За його словами, команда продовжить виступи під новою назвою – SkyUp Futsal.

"Для нас важливо зберегти серце і дух авіаторів – ті цінності, з яких усе починалося. Оцінивши майбутню стратегію клубу, ми ухвалили рішення, що команда планує продовжити виступи під назвою SkyUp Futsal.

Це буде клуб, що дарує видовищний футзал, де кожен матч – це свято для глядачів, емоції, енергія та справжній спортивний драйв. Ми зробимо все можливе, щоб вболівальники Aurora, Київ Футзал та SkyUp Futsal об'єдналися навколо спільних цінностей, які ми доносимо – пристрасті до гри, поваги, амбіцій і віри в український спорт", – сказав Альба.