Це наша мрія: Павленко розповів про цілі SkyUp на новий сезон в Екстра-лізі

Новий головний тренер київського SkyUp Максим Павленко в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" поділився очікуваннями та задачами на новий сезон Екстра-ліги з футзалу, який розпочнеться вже 29 серпня.

Наставник пояснив, що керівництво ставить перед командою максимальні задачі, однак він розуміє, наскільки непросто буде їх виконати.

"Ми хочемо сформувати такий колектив, який буде здатний вирішувати завдання, які поставило керівництво – а це максимальні задачі. Думаю, кожен клуб ставить для себе такі цілі. Скільки зусиль потребуватиме це – ми зробимо все від себе залежне. Ми розуміємо, як це буде непросто, який височезний рівень конкуренції та чемпіона України. Але ми будемо прагнути до того, аби теж стати найсильнішою командою України", – сказав тренер.

Також Павленко додав, що SkyUp прагне розвинути інфраструктуру та створити повноцінну клубну академію.

"Хочемо перш за все стати клубом з розвинутою інфраструктурою, створити всі умови для розвитку молоді. Бути не тільки дорослою командою, а й повноцінно створити клубну академію, щоб повністю відповідати статусу клубу. Це наша мрія. Було б дуже почесно, аби в дорослій команді була дитина, яка пройшла академію", – додав він.

SkyUp є бронзовим призером Екстра-ліги сезону-2024/25, після якого команда об'єдналася зі срібним медалістом Авророю та стала Київ Футзалом. На початку 2026-го клуб повернув назву SkyUp.

Попередній розіграш сенсаційно завершив без медалей, вилетівши у першому ж протистоянні плейоф від Сухої Балки. Після цього команду очолив Максим Павленко, що витягнув дебютанта Фурнітуру у плейоф.

Також клуб змінив вектор розвитку, відмовившись від допомоги легіонерів. Натомість до команди приєдналася низка якісних молодих гравців.