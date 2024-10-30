Більш детальна інформація буде після другої операції: Шотурма – про травму на ЧС-2024

Капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма розповів, коли очікувати його повернення після травми.

Слова гравця наводить пресслужба УАФ.

"На жаль, травма виявилася не легкою. Більш детальна інформація буде після другої операції в грудні. Лікування проходитиме в два етапи. Я дуже хочу якнайшвидше повернутися і допомогти хлопцям на паркеті.

В мене також є мрія, щоб збірна Україна зіграла вдома, на власному паркеті. Робитиму для цього все", - сказав Шотурма.

Нагадаємо, Петро травмувався у півфінальному матчі чемпіонату світу 2024 проти Бразилії (2:3). У підсумку Україна здобула історичну бронзу на мундіалі, розгромивши Францію в матчі за третє місце.

На початку жовтня Шотурма переніс першу частину операції на зв'язках колінного суглоба.