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Більш детальна інформація буде після другої операції: Шотурма – про травму на ЧС-2024

Олексій Мурзак — 30 жовтня, 16:23
Більш детальна інформація буде після другої операції: Шотурма – про травму на ЧС-2024
Петро Шотурма
АФУ

Капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма розповів, коли очікувати його повернення після травми.

Слова гравця наводить пресслужба УАФ.

"На жаль, травма виявилася не легкою. Більш детальна інформація буде після другої операції в грудні. Лікування проходитиме в два етапи. Я дуже хочу якнайшвидше повернутися і допомогти хлопцям на паркеті.

В мене також є мрія, щоб збірна Україна зіграла вдома, на власному паркеті. Робитиму для цього все", - сказав Шотурма.

Нагадаємо, Петро травмувався у півфінальному матчі чемпіонату світу 2024 проти Бразилії (2:3). У підсумку Україна здобула історичну бронзу на мундіалі, розгромивши Францію в матчі за третє місце.

На початку жовтня Шотурма переніс першу частину операції на зв'язках колінного суглоба.

Збірна України з футзалу Петро Шотурма

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