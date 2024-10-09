Капітан збірної України успішно переніс операцію

Капітан національної збірної України з футзалу Петро Шотурма успішно переніс операцію на зв'язках колінного суглоба.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

Зазначається, що футзаліста оперували у мюнхенській клініці. Керував нею один із провідних фахівців по роботі з травмами коліна професор М. Штробель. На Шотурму чекатиме ще одне хірургічне втручання.

Нагадаємо, Петро травмувався у півфінальному матчі чемпіонату світу 2024 проти Бразилії (2:3). У підсумку Україна здобула історичну бронзу на мундіалі, розгромивши Францію в матчі за третє місце.