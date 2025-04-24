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Аврора зіграє проти Кардинала, Ураган – проти Сокола у чвертьфіналі Кубку України

Микола Дендак — 24 квітня 2025, 09:41
Аврора зіграє проти Кардинала, Ураган – проти Сокола у чвертьфіналі Кубку України
НФК Ураган

Сьогодні, 24 квітня, відбудуться чвертьфінальні матчі "Фіналу восьми" Кубку України з футзалу.

Всі поєдинки проходитимуть у київському Палаці Спорту. Першими об 11:00 на майданчик вийдуть Суха Балка та Енергія. Також SkyUp зіграє проти Любарта, а Ураган протистоятиме Соколу.

Закриватиме день матч між переможцем регулярного чемпіонату Авророю та Кардиналом-Рівне, що не зумів вийти у плейоф чемпіонату України за підсумками регулярки.

Розклад чвертьфінальних матчів Кубку України з футзалу

  • 11:00 Суха Балка (Жовті Води) – Енергія (Львів)
  • 13:30 SkyUp (Київ) – Любарт (Луцьк)
  • 16:00 Ураган (Івано-Франківськ) – Сокіл (Хмельницький)
  • 18:30 Аврора (Київ) – Кардинал (Рівне)

Всі поєдинки Фіналу восьми безкоштовно транслюватимуться на Київстар ТБ.

Півфінальні та фінальний матчі відбудуться на цьому ж майданчику. Вирішальний поєдинок запланований на 27 квітня. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 квітня, матчами 22 туру завершилася регулярна частина футзальної Екстра-ліги сезону 2024/25 і визначилися всі пари плейоф.

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Кубок України з футзалу

Визначився розклад "Фіналу восьми" Кубку України
Визначився розклад чвертьфінальних матчів Кубку України
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