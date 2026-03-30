Чемпіон Футзал

Визначились півфінальні пари Кубку України з футзалу

Денис Іваненко — 30 березня 2026, 14:43
Визначились півфінальні пари Кубку України з футзалу
Результат жеребкування 1/2 фіналу Кубку України з футзалу
У понеділок, 30 березня, у Будинку футболу в Києві відбулося жеребкування "Фіналу чотирьох" Кубку України з футзалу.

Про це повідомляє АФУ.

До цієї стадії турніру пробились Кардинал Авангард, ХІТ, Київ Футзал і Сокіл. Хмельницький колектив став останнім, хто потрапив до півфіналу, провівши драматичний чвертьфінал, де виборов перемогу лише в серії пенальті.

За результатами цього заходу, команди дізнались своїх суперників. В 1/2 фіналу глядачі стануть свідками столичного дербі та битви двох клубів із Заходу України.

Результати жеребкування півфіналу Кубку України

  • Сокіл (Хмельницький) – Кардинал Авангард (Рівне)
  • ХІТ (Київ) – Київ Футзал

Зазначимо, що "Фінал чотирьох" відбудеться в Палаці спорту в Києві. Протистояння складатимуться з одного матчу.

Півфінали будуть зіграні 9 квітня. Доля ж переможця турніру визначиться 10 квітня.

