ХІТ дотиснув Кардинал та став новим володарем Кубку України

У п'ятницю, 10 квітня, відбувся фінальний матч Кубку України з футзалу, у якому ХІТ переграв Кардинал Авангард.

Основний час зустрічі, яка відбулася київському Палаці спорту завершився з рахунком 1:1.

На 6-й хвилині столичний клуб вивів вперед Чернявський, на що до перерви рівненський колектив нічим відповісти не зміг.

Водночас у другій половині зустрічі Кардинал все ж зміг відновити паритет зусиллями Малиновського, який відзначився за 7 хвилин до завершення основного часу.

Більше команди не забивали, тож зустріч перейшла до овертаймів, де вже на 2-й хвилині Педяш вдруге засмутив вболівальників рівненського клубу, який у підсумку так і не зміг відігратися, зазнавши поразки.

Зазначимо, що для чинних чемпіонів Екстра-ліги цей перший здобутий Кубок України за історію. Попереднім володарем трофею був Ураган.

Кубок України з футзалу

Фінал, 10 квітня

Кардинал Авангард – ХІТ 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 6 Чернявський, 1:1 – 33 Малиновський, 1:2 – 42 Педяш

Нагадаємо, ХІТ в 1/2 фіналу здолав Київ Футзал, водночас Кардинал був сильнішим за Сокіл.