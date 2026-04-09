Кардинал Авангард здолав Сокіл та став першим фіналістом Кубку України

У четвер, 9 квітня, відбувся перший матч 1/2 фіналу Кубку України з футзалу, у якому Кардинал Авангард переграв хмельницький Сокіл.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Кардинал відкрив рахунок у поєдинку, а у другій половині зустрічі збільшив перевагу до трьох голів. Сокіл під завершення протистояння ледь не створив камбек, але забив лише двічі та вибув з турніру.

У підсумку рівненський клуб став першим фіналістом Кубку України.

В іншій парі півфіналістів відбудеться столичне дербі між Київ Футзал та ХІТом, яке визначить другого фіналіста.

Кубок України з футзалу 1/2 фіналу

29 березня

Сокіл – Кардинал Авангард 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 2 Шевченко, 0:2 – 28 Дяченко, 0:3 – 30 Кравчук, 1:3 – 32 Бабак, 2:3 – 36 Бабак

Зазначимо, що "Фінал чотирьох" проходить у Палаці спорту в Києві. Протистояння складатимуться з одного матчу. Доля ж переможця турніру визначиться 10 квітня.