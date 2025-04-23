Визначився розклад "Фіналу восьми" Кубку України

Став відомий повний розклад матчів "Фіналу восьми" Кубку України 2024/25 з футзалу, що відбудуться з 24 до 27 квітня у київському Палаці Спорту.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Розклад Кубку України з футзалу

Чвертьфінали, 24 квітня

11:00 Суха Балка (Жовті Води) – Енергія (Львів)

13:30 SkyUp (Київ) – Любарт (Луцьк)

16:00 Ураган (Івано-Франківськ) – Сокіл (Хмельницький)

18:30 Аврора (Київ) – Кардинал (Рівне)

Півфінали, 26 квітня

13:00 Суха Балка/Енергія – Аврора/Кардинал

16:00 SkyUp/Любарт – Ураган/Сокіл

Фінал, 27 квітня, 14:00

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 квітня, матчами 22 туру завершилася регулярна частина футзальної Екстра-ліги сезону 2024/25 і визначилися всі пари плейоф.