Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Визначився розклад "Фіналу восьми" Кубку України

Олексій Мурзак — 23 квітня 2025, 16:18
Визначився розклад Фіналу восьми Кубку України

Став відомий повний розклад матчів "Фіналу восьми" Кубку України 2024/25 з футзалу, що відбудуться з 24 до 27 квітня у київському Палаці Спорту.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Розклад Кубку України з футзалу

Чвертьфінали, 24 квітня

11:00 Суха Балка (Жовті Води) – Енергія (Львів)

13:30 SkyUp (Київ) – Любарт (Луцьк)

16:00 Ураган (Івано-Франківськ) – Сокіл (Хмельницький)

18:30 Аврора (Київ) – Кардинал (Рівне)

Півфінали, 26 квітня

13:00 Суха Балка/Енергія – Аврора/Кардинал

16:00 SkyUp/Любарт – Ураган/Сокіл

Фінал, 27 квітня, 14:00

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 квітня, матчами 22 туру завершилася регулярна частина футзальної Екстра-ліги сезону 2024/25 і визначилися всі пари плейоф.

Енергія Кардинал-Рівне Сокіл Ураган футзал ХІТ Аврора SkyUp Київ Суха Балка Кубок України з футзалу

Енергія

Визначилися пари першого раунду плейоф Екстра-ліги: підсумкова таблиця
Голи легіонерів принесли перемогу SkyUP, Кардинал здолав Любарт у матчі 22 туру Екстра-ліги
Визначився розклад чвертьфінальних матчів Кубку України
Аврора та Сокіл здобули перемоги в 21 турі Екстра-ліги
Енергія здолала Любарт у 20-му турі Екстра-ліги

Останні новини