ХІТ та Київ Футзал у столичному дербі визначили другого фіналіста Кубку України

У четвер, 9 квітня, відбувся другий півфінальний поєдинок в межах Кубку України з футзалу, в якому ХІТ переграв Київ Футзал.

Основний час зустрічі завершився з рахунком 3:3.

Після першого тайму ХІТ вигравав у суперника з рахунком 3:0, однак у другій половині зустрічі Київ Футзал показав характер та спромігся на камбек, тож долю переможця вирішувала серія 6-метрових, де влучнішими були чинні чемпіони України.

Кубок України з футзалу

1/2 фіналу, 9 квітня

Київ Футзал – ХІТ 3:3 (3:5 по пен)

Нагадаємо, в іншій парі Кардинал Авангард переміг хмельницький Сокіл.

Зазначимо, що "Фінал чотирьох" проходив у Палаці спорту в Києві. Протистояння складалися з одного матчу. Доля ж переможця турніру визначиться 10 квітня.