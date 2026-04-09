ХІТ та Київ Футзал у столичному дербі визначили другого фіналіста Кубку України
АФУ
У четвер, 9 квітня, відбувся другий півфінальний поєдинок в межах Кубку України з футзалу, в якому ХІТ переграв Київ Футзал.
Основний час зустрічі завершився з рахунком 3:3.
Після першого тайму ХІТ вигравав у суперника з рахунком 3:0, однак у другій половині зустрічі Київ Футзал показав характер та спромігся на камбек, тож долю переможця вирішувала серія 6-метрових, де влучнішими були чинні чемпіони України.
Київ Футзал – ХІТ 3:3 (3:5 по пен)
Нагадаємо, в іншій парі Кардинал Авангард переміг хмельницький Сокіл.
Зазначимо, що "Фінал чотирьох" проходив у Палаці спорту в Києві. Протистояння складалися з одного матчу. Доля ж переможця турніру визначиться 10 квітня.