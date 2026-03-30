Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Український клуб погрожує бойкутувати Фінал чотирьох через суддівство

Олександр Булава — 30 березня 2026, 23:35
Кардинал Авангард

Президент рівненського Кардинал Авангард Володимир Валявка обурений суддівством у чвертьфіналі Кубку України з футзалу.

Його слова передає пресслужба клубу.

Рівняни втратили перемогу в основний час матчу з Альянсом через гол на останній секунді гри. Валявка вважає, що судді та хронометрист матчу помилились та вимагає Асоціацію футзалу України переглянути результат зустрічі.

"Публічно звертаюся до Асоціації футзалу України з приводу ганебного рівня роботи арбітрів матчу 1/4 фіналу Кубка України з футзалу Олега Гопки, Романа Гейла, третього арбітра Ярослава Сторожука, а також хронометриста Романа Гери.

Вимагаю переглянути підсумок повторного матчу 1/4 фіналу Кубка України Альянс – Кардинал Авангард та встановити справедливий результат цієї гри, жорстко покарати усю бригаду арбітрів за вкрай низький і непрофесіональний рівень роботи та помилки, які вплинули на результат поєдинку", - заявив Валявка.

У випадку ігнорування зазначених вимог Кардинал бойкотуватиме матчі "Фіналу чотирьох".

Нагадаємо, рівненський колектив вирвав путівку до півфіналу після серії пенальті.

Вирішальні матчі турніру відбудуться в Палаці спорту в Києві. Протистояння складатимуться з одного матчу. Півфінали будуть зіграні 9 квітня. Доля ж переможця турніру визначиться 10 квітня.

Кардинал-Рівне АФУ (Асоцiацiя футзалу України) Кубок України з футзалу

Останні новини