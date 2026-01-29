Косенко: Втрат немає, готуємося до вже знайомої Франції

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко поділився очікуваннями від плейоф Євро-2026, де суперником "синьо-жовтих" стала команда Франції.

Фахівець дав інтерв'ю "Чемпіону".

"На цій стадії немає слабких суперників. Ми з французами вже частенько граємо: і вони нас знають, і ми їх теж. Хто випав – до того і готуємось", – зазначив наставник.

Напередодні вирішальних матчів кадровий стан збірної залишається стабільним. Тренер заспокоїв уболівальників, запевнивши, що серйозних проблем зі складом немає:

"Втрат немає. Є кілька мікропошкоджень, але це робочі моменти. Тож усе добре".

Повне інтерв'ю читайте на "Чемпіоні" вже завтра.

Нагадаємо, що в матчі третього туру групового етапу Євро-2026 Україна переграла Чехію 5:3 та вийшла у плейоф із другого місця квартету В. Переможцями групи стала національна команда Вірменії.

Колектив Косенка розпочав чемпіонат Європи сенсаційною поразкою саме від вірмен. У другому турі "синьо-жовті" реабілітувалися розгромною перемогою над Литвою.

Франція ж виграла групу А, набравши 7 пунктів у трьох турах. Також із цього квартету боротьбу за медалі Євро-2026 з футзалу продовжить збірна Хорватії (5 очок).

Зазначимо, що саме французи були суперниками українців у матчі за бронзові медалі ЧС-2024. Команда Косенка тоді розгромила суперника, забивши 7 голів.

У середині листопада минулого року колективи провели товариську гру. Голи Корсуна, Первєєва та Чернявського принесли українцям перемогу.