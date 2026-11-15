Травмований Чернявський рятує ХІТ, Сіріцький власноруч громить Альянс, Малиновський стукає у збірну в 9-му турі Екстра-ліги

Нарешті!

Попередній тур чемпіонату України з футзалу відбувся ще 23-24 жовтня, і відтоді поєдинки не проводилися – спершу через участь київського ХІТа та дніпровського Атлетик Футзал в Лізі чемпіонів, згодом через гру збірної України.

З приємного, за цю паузу вболівальники отримали стільки позитивних емоцій від футзалу, що навіть не шкода було б ще почекати:

Вперше в історії одразу дві українські команди пройшли у плейоф ЛЧ. При тому ХІТ посів друге місце в "групі смерті", не програвши жодного матчу, а Атлетик виграв свою групу в дебютному сезоні та вийшов з єдиного прохідного місця!

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Збірна України у надважливому і вкрай важкому поєдинку перемогла Словаччину з рахунком 2:1 та наблизилася до проходу далі у кваліфікації ЧС-2028.

Дівоча збірна України виграла "золото" юнацьких Олімпійських ігор у футзалі!

На такому позитивному тлі й повернувся чемпіонат України.

Результати 9-го туру Екстра-ліги

14 листопада

Сокіл – Ураган 8:2 (4:1)

Суха Балка – Альянс 8:2 (3:1)

ХІТ – Агромат 4:3 (1:2)

15 листопада

СкайАп – Фантом 2:2 (0:0)

Авалон – Атлетик Футзал 0:7 (0:2)

Сокіл декласував Ураган Шотурми та Приходька

І це не перебільшення.

Хмельницька команда була кращою по ходу всього матчу тому й закономірно відкрила рахунок на 9 хвилині. Олександр Жуков чудовим ударом під самісіньку стійку відновив паритет, однак вже невдовзі Кирило Хахілєв забив другий гол.

Ключовий момент першого тайму стався за дві хвилини до сирени, коли Андрій Британ отримав другу жовту картку. Більшість Сокіл реалізував миттєво. Другий тайм був повним продовженням першого – гол вже на 22 хвилині, і миттєво й другий.

Ураган спробував врятуватися та випустив 5-го польового (виходить замість голкіпера). Однак пустив шостий від воротаря Сокола Шевченка. А потім у порожні забив… ураганівець Шклярук – не дивлячись віддав передачу назад, яка ідеально залетіла у ствір.

Ще за мить у порожні влетів і восьмий гол… Ураган все зрозумів і перестав грати у штучній більшості. І на останній хвилині забив гол престижу, але картини це не змінило.

Сокіл переграв Ураган в усьому, іванофранківцям не допомогли навіть збірники Петро Шотурма та Ілля Приходько – хоча обидва виглядали моментами яскраво. Але якщо помилятися так багато, як це робили гравці Урагану, то на що взагалі можна розраховувати?

Як Сіріцький власноруч розгромив лідера чемпіонату

Паралельно з матчем Сокіл – Ураган у Дніпропетровській області відбувався поєдинок Суха Балка – Альянс. Господарі, які минулого сезону виграли "бронзу", однак поки в середині турнірної таблиці, приймали сенсаційного лідера, дебютанта Екстра-ліги.

Результати обох матчів співпали – гості сенсаційно програли 2:8.

Однак якщо у Сокола перемога по грі, то Альянс виглядав навіть краще за жовтоводців. Однак головну битву львів'яни програли – воротар Сухої Балки Олександр Сіріцький переграв начисто свого візаві Войтовича.

При тому, переграв буквально – Войтовича змінили по ходу матчу після того, як він двічі (!) пропустив після удару головою з передачі від Сіріцького. Між цими епізодами він пропустив ще двічі.

Сіріцький же відбив дабл-пенальті на останніх секундах першого тайму та загалом витягував усе, що летіло у ворота – Альянс атакував більше за суперника, але забив лише двічі.

І якщо в минулому турі в Олександра забрали гол у ворота Урагану, записавши його як автогол, то Альянсу він забив за всіма правилами – дальнім ударом у порожні ворота. Таким чином у голкіпера за один матч 3 асисти та гол!

Вгадаєте, хто найкращий асистент Сухої Балки в сезоні?

Чернявський вийшов з пошкодженням і врятував ХІТ

Київське дербі, від якого не очікували серйозної боротьби. З одного боку український гегемон ХІТ, який напередодні не програв жодного матчу в "групі смерті" в Лізі чемпіонів та пройшов у плейоф з другого місця. З іншого – дебютант Екстра-ліги Агромат – єдина команда, яка досі не перемагала в сезоні.

Тому й відсутність у стартовому складі основного голкіпера Олександра Кравця та капітана команди Ігоря Чернявського не сильно дивувала.

Ігор Чернявський ФК ХІТ

Однак, з перших же хвилин андердог показав зуби, провівши низку вкрай небезпечних атак. ХІТ, щоправда, першим забив – Євгеній Жук у своєму стилі розвернувся у штрафному та пробив ідеально під стійку.

Здавалося, що на тому інтрига й зникне.

Але до середини тайму "кабельники" назбирали 5 фолів – кожен наступний призвів би до дабл-пенальті. А на 11 хвилині Агромат взагалі зрівняв рахунок.

І понеслося. Нерви обох команд були на межі, за кілька хвилин до сирени вже й Агромат мав 5 фолів, і кожне падіння супроводжувалося бурхливою реакцією з боку обох клубів.

За 3 хвилини до кінця тайму м'яч майже залетів у ворота – голкіпер ХІТа витягнув його з самої лінії. Однак агроматівці були не згодні з рішенням суддів, вважаючи, що круглий перетнув лінію. Дійшло навіть до штовханини, проте рішення було остаточним.

Але апогеєм емоцій став епізод за 10 секунд до сирени. На поле на цю атаку вийшов Арсеній Нікітін – основний воротар Агромата, який лише нещодавно відновився від моторошної травми. Він зробив закидання у штрафний ХІТа, Запорожець виграв м'яч, а Цілик був першим на підборі та прошив ворота.

Гравці ХІТа доводили рефері, що там була гра рукою – а це був би шостий фол Агромата та дабл-пенальті вже на їхні ворота. Однак довести правоту не змогли. Взагалі обидва епізоди виглядають суперечливо через відсутність якісного повтору.

Такий важкий перебіг матчу змусив Сергія Журбу випустити на другий тайм Ігоря Чернявського, який, як виявилося, отримав пошкодження у стані збірної. Мабуть, не таке серйозне.

Але наскільки ж він вплинув на гру… Одразу такий спокій у діях ХІТа. Первєєв вже на старті тайму зрівняв рахунок, Малиновський старший вивів команду вперед, а потім забив і переможний гол.

Тим не менш, попри відсутність безпосередньо голів, саме вихід Чернявського став переломним моментом.

Артему Малиновському час у збірну х2

Центральним же матчем туру стало інше київське дербі, в якому зустрічався другий лідер чемпіонату СкайАп та третя команда Екстра-ліги Фантом. Враховуючи сенсаційну поразку Альянса, переможець цього протистояння став би одноосібним лідером.

На диво, активнішими у матчі були гості, особливо на старті кожного з таймів. І якщо в першому СкайАп вистояв та навіть перехопив ініціативу ближче до завершення, то у другому "авіатори" посипалися.

Спершу пропустили на 26-й хвилині від Дмитра Чалого, якому викотили на порожні ворота, потім назбирали 5 фолів, коли до фінальної сирени залишалося ще 10 хвилин, а ще за мить Горпинич взагалі забив другий гол Фантома.

Тренерський штаб СкайАпа відреагував моментально та випустив 5-го польового. І тут засяяв він…

За 5 хвилин до фінальної сирени Артем Малиновський (молодший брат Малиновського з ХІТа) пробив у каркас воріт. Він пристрілювався. Вже за мить Артем забив перший – впевненим ударом з лінії штрафного. За хвилину – другий, з ще більш гострого кута.

Про те, що Малиновському час у збірну ми писали ще після минулого туру, коли Артем віддав дві чудові гольові передачі. Зараз же у нього два голи, які врятували СкайАп від поразки та залишили команду лідером чемпіонату.

Авалон вперше зіграв вдома… і отримав 0:7

Броварська команда до цього туру підходила у піднесеному стані – нарешті колектив отримав можливість зіграти домашній матч дійсно вдома.

Ще й очікування були максимальні – так, з одного боку треба грати проти Атлетика, який напередодні пройшов у плейоф ЛЧ, проте з іншого – дніпряни програли три поспіль матчі в Екстра-лізі, і явно мають бути втомлені після Ліги чемпіонів та важкої дороги.

Але втомленим на майданчику виглядав лише Авалон.

Натомість сяяв Леві Коста – бразилець лише цього літа приєднався до "атлетів" і, попри великий потенціал, виглядав явно слабше свого земляка Андре – найбільшої зірки Атлетика.

Однак сьогодні був його день. На 6-й хвилині він відібрав м'яч в центрі поля, пройшов уперед та пробив ідеально під стійку. За півтори хвилини до перерви другий на власні ворота привіз воротар Авалона Бабенко – однак звинувачувати його точно не можна, до цього голкіпер врятував команду значно більше разів.

Загалом дуже конкурентний перший тайм, просто броварівці свої моменти так і не реалізували.

А ось те, що було далі – навіть згадувати боляче.

У середині другого тайму Леві забив другий гол після чудової комбінації – потрібно було просто підставити ногу. За мить Давид Калашник перехопив м'яч та розстріляв ворота Авалона – 4:0.

За дві хвилини до сирени Леві знову забив надпростий гол – з добивання вже в порожні. Авалон почав грати з 5-м польовим і за хвилину пропустив два голи в порожні від Виставного. 0:7 – саме так Авалон повернувся на домашній майданчик.

Поразка заслужена, але рахунок…

ХІТ знову лідер, майже всі учасники плейоф уже зрозумілі

В турнірній таблиці відбулася головна зміна – ХІТ, який пропускав попередній тур та опинився через це аж на 4 місці, знову повернувся на вершину. СкайАп, щоправда, має стільки ж очок – по 17.

Загалом прямо зараз вже вимальовується сімка команд, які, найімовірніше, зіграють у плейоф Екстра-ліги (вийдуть 8 клубів). На 7-му місці йде Атлетик, у якого 12 очок. У Сокола – 13, а Сухої Балки – 14. Альянс та Фантом мають по 16 балів.

Незрозуміла доля лише однієї путівки, за яку змагаються Ураган (8 пунктів), Авалон (6) та Агромат (3). Позаду вже половина основного етапу і навряд розподіл сил зміниться кардинально.