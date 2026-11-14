Сокіл із 8 голами розгромив Ураган, Суха Балка декласувала Альянс, ХІТ здолав Агромат у 9 турі Екстра-ліги

У суботу, 14 листопада, відбулася низка матчів 9-го туру Екстра-ліги сезону-2026/27.

Ігровий день розпочався із розгромної перемоги Сокода над Ураганом. На 7 голів від хмельницького колективу гості відповіли дублем Жукова та автоголом Шклярука.

Суха Балка здолала свого опонента з аналогічним рахунком, забивши 8 голів у матчі проти львівського Альянса.

Натомість ХІТ у запеклому київському дербі вирвав звитягу в Агромата. Команда Ільдара Макаєва вела у рахунку протягом зустрічі, але дубль Малиновського перевернув перебіг гри. Таким чином, ХІТ повернув собі лідерство у турнірній таблиці.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

9 тур , 14 листопада

Сокіл – Ураган – 8:2 (4:1)

Голи: 1:0 – 9 Хахілєв, 1:1 – 13 Жуков, 2:1 – 16 Хахілєв, 3:1 – 19 Шевченко, 4:1 – 20 Бабак, 5:1 – 22 Гранько, 6:1 – 23 Лізюк, 7:1 – 29 Шклярук (автогол), 8:1 – 31 Гуль, 8:2 – 40 Жуков

ХІТ – Агромат – 4:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 6 Жук, 1:1 – 11 Цілик, 1:2 – 20 Цілик, 2:2 – 23 Первєєв, 3:2 – 24 Малиновський, 3:3 – 27 Кузьмак, 4:3 – 28 Малиновський

Суха Балка – Альянс – 8:2 (3:1)

Голи: 1:0 – 4 Козлюк, 1:1 – 6 Шумин, 2:1 – 8 Першин, 3:1 – 11 Ярошенко, 4:1 – 22 Козлюк, 4:2 – 22 Квасній, 5:2 – 26 Ярошенко, 6:2 – 34 Козлюк, 7:2 – 34 Сіріцький, 8:2 – 38 Ніжник

Нагадаємо, що у заключному матчі 8-го туру української першості Фантом комфортно переміг Сокіл.