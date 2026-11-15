Атлетик розгромив Авалон, гол Малиновського врятував СкайАп від поразки у дербі з Фантомом у 9 турі Екстра-ліги

У неділю, 15 листопада, двома матчами продовжилася програма 9-го туру української Екстра-ліги сезону-2026/27.

Розпочався ігровий день в українській першості з футзалу з нічиєї між СкайАп та Фантомом у столичному дербі. Вирішальну роль у матчі відіграв Артем Малиновський, який врятував своїм голом "авіаторів" від поразки.

Таким чином, "привиди" втратили можливість посісти перше місце у поточному турі.

У наступному поєдинку Атлетик Футзал здобув розгромну перемогу над броварським Авалоном, забивши 7 голів без відповіді з боку суперників.

Ба більше, останні два м'ячі команда Олександра Славінського пропустила у порожні ворота після того, як перейшла на гру з п'ятьма польовими футзалістами.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

9 тур, 15 листопада

СкайАп – Фантом – 2:2 (0:0)

Авалон Бровари – Атлетик Футзал – 0:7 (0:2)

Нагадаємо, що у попередніх матчах 9-го туру української першості Сокіл із 8 голами розгромив Ураган, Суха Балка декласувала Альянс, а ХІТ здолав Агромат.