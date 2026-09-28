Воротар юнацької збірної України пропустить місяць через моторошну травму – джерело

Воротар Агромата та юнацької футзальної збірної України Арсеній Нікітін отримав серйозне пошкодження, через яке ризикує пропустити жовтневі матчі команди.

Про це Чемпіону стало відомо зі власних джерел.

Голкіпер отримав пошкодження у п'ятницю, в матчі проти срібного призера чемпіонату Атлетика (2:6). На 15-й хвилині першого тайму бразильський легіонер "атлетів" Леві Коста лобом вдарив в обличчя Нікітіна.

Воротарю протягом 10 хвилин надавали допомогу, після чого відвезли в лікарню. За нашою інформацією, гравець отримав перелом та очікує на операцію. Орієнтовний термін відновлення – близько місяця.

Нагадаємо, напередодні Чемпіон повідомляв. що національна збірна України з футзалу планує провести товариський поєдинок проти команди Латвії. Зустріч орієнтовно має відбутися 16 жовтня у Латвії.

Спаринг з латвійцями відбудеться напередодні старту відбору до чемпіонату світу-2028. Україна потрапила до групи 9, де зіграє проти Словаччини та Естонії.