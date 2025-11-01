ХІТ зіграє матч за вихід у плейоф Ліги чемпіонів, Київ Футзал змагатиметься за друге місце

Сьогодні, 1 листопада, відбудуться останні матчі групового етапу Ліги чемпіонів з футзалу для українських клубів: ХІТ змагатиметься за вихід у плейоф, а Київ Футзал – за друге місце.

Першим на майданчик вийде Київ Футзал, суперником буде Форса з Північної Македонії, у якої 0 очок за два попередні тури. Зустріч відбудеться о 17:00 за київським часом.

А вже о 20:00 чемпіон України ХІТ зіграє з Вргнікою. Саме ці дві команди й досі претендують на перше місце групи 8, яке дає право потрапити у плейоф Ліги чемпіонів. У ХІТа максимальні 6 очок, а Вргніка має 4 бали.

В наступну стадію вийде лише переможець групи. Всі матчі транслюватимуться на Київстар ТБ.

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів з футзалу

Група 8

ХІТ (Україна) – 6 очок Вргніка (Словенія) – 4 очки Київ Футзал (Україна) – 1 очко Форца (Північна Македонія) – 0 очок

У стартовому турі ЛЧ Хіт декласував Форцу з Північної Македонії з рахунком 10:2, а Київ Футзал не зумів переграти словенську Вргніку (2:2). У другому турі ХІТ переграв Київ Футзал, а Вргніка здобула вольову перемогу над Форсою.