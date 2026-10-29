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ХІТ та Атлетик перемогли у 2 турі Ліги чемпіонів: турнірне становище у групах представників України

Олексій Мурзак — 29 жовтня 2026, 23:33
ХІТ та Атлетик перемогли у 2 турі Ліги чемпіонів: турнірне становище у групах представників України
UEFA

У четвер, 29 жовтня, відбулася низка матчів 2-го туру Ліги чемпіонів з футзалу у Лізі А та Лізі В.

Так, обидва представника України на турнірі – ХІТ та Атлетик Футзал – здобули перемоги.

У Лізі А чемпіони України перемогли Тайгерс Рурмонд, а дніпровський клуб здобув дебютну перемогу, здолаши у Лізі В австрійський Атлетик Грац.

Перед останнім туром групового етапу ХІТ очолив свою групу і достроково вийшов у плейоф (з групи виходить 3 найкращі команди). Водночас Атлетик своєму квартеті посідає 2-ге місце. На шляху В раунд плейоф виходить лише переможець групи. 

Standings provided by Sofascore
Standings provided by Sofascore

Як відомо, у 1 турі Атлетик Футзал зіграв унічию з чеським Хрудіном, а ХІТ розійшовся миром з лісабонською Бенфікою.

ХІТ Атлетик Футзал Ліга чемпіонів з футзалу

ХІТ

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