ХІТ та Атлетик перемогли у 2 турі Ліги чемпіонів: турнірне становище у групах представників України

У четвер, 29 жовтня, відбулася низка матчів 2-го туру Ліги чемпіонів з футзалу у Лізі А та Лізі В.

Так, обидва представника України на турнірі – ХІТ та Атлетик Футзал – здобули перемоги.

У Лізі А чемпіони України перемогли Тайгерс Рурмонд, а дніпровський клуб здобув дебютну перемогу, здолаши у Лізі В австрійський Атлетик Грац.

Перед останнім туром групового етапу ХІТ очолив свою групу і достроково вийшов у плейоф (з групи виходить 3 найкращі команди). Водночас Атлетик своєму квартеті посідає 2-ге місце. На шляху В раунд плейоф виходить лише переможець групи.

Standings provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

Як відомо, у 1 турі Атлетик Футзал зіграв унічию з чеським Хрудіном, а ХІТ розійшовся миром з лісабонською Бенфікою.