Достойна гра: Первєєв – про втрачену перемогу ХІТа над Бенфікою та наступний матч у Лізі чемпіонів

Провідний футзаліст київського ХІТ Владислав Первєєв розповів, що команда виконала установку на гру, але втратила перемогу над лісабонською Бенфікою у Лізі чемпіонів.

Про це він висловився у коментарі Чемпіону.

"Достойна гра. Я вважаю, десь грали від простоти. Розуміли, що з такою командою грати у красивий футзал – це не про досягнення результату. Виконали установку на гру. На жаль, не втримали перевагу, але й наприкінці не зарахували гол. Рухаємося далі", – сказав лідер киян.

Нагадаємо, що підопічні Сергія Журби розгубили перевагу із 4:1 та у підсумку розписали нічию з "орлами" 4:4 на старті ЛЧ.

Раніше Первєєв заявив, що арбітр не зарахував чистий гол українців у ворота португальського опонента, тоді як Ігор Чернявський оцінив результат зустрічі проти Бенфіки.

Також Первєєв поділився очікуваннями перед наступною грою проти Тайгерс.

"Далі дійсно дуже важлива гра з господарями, і, звісно, готуємося, як і на кожну гру – грати на перемогу. Окрема подяка вболівальникам, які були і будуть на арені: ви додаєте домашнього вайбу і показуєте, скільки насправді людей в Україні і не тільки чекають наших перемог", – зазначив Владислав.

Поєдинок Тайгерс Рурмонд – ХІТ розпочнеться 29 жовтня о 21:30 (за київським часом).

Наступний суперник киян у стартовому турі програв Ель-Посо з рахунком 1:3. Завдяки цій перемозі іспанський клуб очолив квартет, тоді як чинний чемпіон України посідає друге місце.

Зауважимо, що для виходу до плейоф ХІТу необхідно потрапити у топ-3 своєї групи.

Нагадаємо, що також 28 жовтня свій поєдинок у футзальній Лізі чемпіонів провів Атлетик Футзал. Команда Дениса Овсяннікова зіграла внічию 3:3 з Хрудімом. Віцечемпіон Екстра-ліги дебютував у єврокубках.