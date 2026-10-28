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ХІТ і Атлетик Футзал зіграли внічию у стартових матчах Ліги чемпіонів: турнірне становище

Олексій Мурзак — 28 жовтня 2026, 23:47
ХІТ і Атлетик Футзал зіграли внічию у стартових матчах Ліги чемпіонів: турнірне становище
UEFA

Українські клуби розпочали основний раунд Ліги чемпіонів з футзалу нічиїми.

Київський ХІТ поділив очки з Бенфікою, а дніпровський Атлетик Футзал – із чеським Хрудімом.

Після 1-го туру ХІТ з 1 заліковим балом займає другу сходинку в своїй групі, водночас Атлетик розмістися на 3-му місці.

У четвер, 29 жовтня, Атлетик Футзал зіграє з Атлетік Клуб Грац о 18:30, а ХІТ зустрінеться з Тайгерс Рурмонд о 21:30 за київським часом.

Standings provided by Sofascore
Standings provided by Sofascore

Серед інших завершених матчів дня Барселона розгромила Футзал Мінерву, а чинний переможець турніру Спортинг здолав Сталіцу.

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ХІТ

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