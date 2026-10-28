Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футзал

Чернявський – про незарахований гол ХІТа Бенфіці: Нічого страшного

Володимир Максименко — 28 жовтня 2026, 22:09
Чернявський – про незарахований гол ХІТа Бенфіці: Нічого страшного
Ігор Чернявський
ФК ХІТ

Універсал ХІТа Ігор Чернявський висловився про незарахований на останніх секундах гол у ворота Бенфіки в першому матчі Ліги чемпіонів (4:4).

Емоції футзаліста передає пресслужба АФУ.

"Я знав, що це буде остання атака у матчі. Хитнув суперника, вдарив, відскок на мені.. Важко на емоціях казати, але суддя сигналізував, що м'яч попав у руку Владу (Первєєву, – прим. ред.).
З мого боку він знаходився у воротах – одна нога та половина тіла були за лінією. На жаль, сьогодні системи VAR не було, але нічого страшного", – розповів Чернявський.

У наступному турі ЛЧ кияни зустрінуться з нідерландським Тайгерс Рурмонд. Поєдинок розпочнеться 29 жовтня о 21:30 за київським часом.

Зауважимо, що для виходу до плейоф ХІТу необхідно потрапити у топ-3 своєї групи. 

Також в Лізі чемпіонів свої виступи розпочав Атлетик Футзал, розписавши нічию із Хрудімом.

Бенфіка ХІТ Ігор Чернявський

ХІТ

ХІТ втратив перемогу над Бенфікою у Лізі чемпіонів
На межі провалу, з метою – вийти в плейоф: ХІТ та Атлетик стартують в Лізі чемпіонів
Буде не дуже добре покриття: Журба – про старт ХІТа в Лізі чемпіонів
ХІТ зіграє з Бенфікою, Атлетик зустрінеться з Хрудімом у Лізі чемпіонів
Не знаю навіть, кому буде складніше: Косенко – про шанси ХІТа та Атлетика в Лізі чемпіонів

Останні новини