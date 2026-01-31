Один з лідерів збірної України зможе допомогти команді у чвертьфіналі Євро-2026

Універсал збірної України Назар Швед оговтався від застуди та зможе зіграти у важливому матчі проти Франції на ЧЄ-2026.

Про це футзаліст розповів пресслужбі Асоціації футзалу України.

"Все добре, вже відновився, готовий на 100 відсотків грати, допомогти збірній", – сказав Швед.

У протистоянні зі збірною Франції "синьо-жовті" поборються за вихід у півфінал Євро-2026. Швед оцінив гру фаворитів чвертьфіналу.

"Ну гарний суперник, має індивідуально дуже сильних гравців, грає у швидкий футбол. Вже неодноразово з ними зустрічалися, але ці матчі вже позаду, рухаємося вперед", – зазначив Швед.

На чемпіонаті Європи 2026 Назар Швед взяв участь у трьох поєдинках та забив гол у ворота Чехії (5:3).

Нагадаємо, що матч 1/4 фіналу Євро-2026 Україна – Франція відбудеться у суботу, 31 січня. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.