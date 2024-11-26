Визначився календар матчів збірної України в основному раунді відбору на Євро-2026
Визначено календар матчів національної збірної України з футзалу в основному раунді відбору на Євро-2026.
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
"Синьо-жовті" за результатами жеребкування потрапили в групу 1 разом із Румунією, Німеччиною та Кіпром.
Календар матчів збірної України з футзалу у відборі Євро-2026
- 13.12.2024. Кіпр – Україна (11:00)
- 17.12.2024. Румунія – Україна (19:00)
- 31.01.2025. Німеччина – Україна
- 04.02.2025. Україна – Німеччина
- 11.04.2025. Україна – Кіпр
- 15.04.2025. Україна – Румунія
40 учасників (34 найкращі збірні за грудневим рейтингом і шість найкращих із попереднього раунду) поділили на 10 груп по чотири команди. Кожна команда зустрінеться з іншою у своїй групі вдома й на виїзді.
10 переможців груп приєднаються до Латвії та Литви (господарі турніру, що проходять автоматично) у фінальній стадії, а вісім найкращих команд, які посіли другі місця, зіграють у плейоф.
Плейоф відбудеться з 15 по 24 вересня 2025 року. Вісім команд буде розбито на чотири пари. Після матчів удома й на виїзді визначаться останні чотири учасники фінальної стадії.
Фінальний турнір пройде у період із 18 січня до 8 лютого 2026 року, точні дати буде оголошено пізніше. 16 команд буде розбито на чотири групи. По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу.
Раніше збірна України з футзалу оприлюднила список гравців, які готуватимуться до матчів кваліфікації чемпіонату Європи 2026 року.