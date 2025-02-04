Їм потрібно було розкриватися: Косенко – про результат матчу з Німеччиною

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко оцінив результат матчу з Німеччиною (9:0) у межах основного раунду відбору Євро-2026.

Про це фахівець розповів у коментарі АФУ.

"На початку гри не було легко. Добре, що ми забили ці голи в першому таймі, відчули впевненість. Німцям треба було розкриватися, і ми цим скористалися. Потроху довели рахунок до великого, із чим я вітаю хлопців. Вони молодці, добре попрацювали. Різниця між двома іграми – не через різний паркет. Ми грали на виїзді, у суперників була шалена підтримка, був шалений настрій. Усе це в купі й дало таку важку першу гру. І дійсно, нам краще грати на швидкому покритті", – розповів Косенко.

Для "синьо-жовтих" це четверта перемога у відборі на європейську першість, до цього був розгром над Кіпром (7:0), звитяги над Румунією (2:0) та над німцями (5:3) на виїзді.

Наступні матчі кваліфікації Євро-2026 українці зіграють у квітні – проти Кіпру (11 квітня) та Румунії (15 квітня).