Півфінал Євро-2025 U-19. Іспанія – Україна. Онлайн-трансляція матчу
АФУ
У п'ятницю, 3 жовтня, збірна України з футзалу U-19 проведе півфінальний поєдинок чемпіонату Європи, який проходить у Молдові.
Початок зустрічі – о 18:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.
Нагадаємо, на старті турніру Україна здобула впевнену перемогу над збірною Молдови – 7:0. Проте у другому турі українців здолали чинні чемпіони Португалія (0:4).
"Синьо-жовті" здобули непросту перемогу над італійцями у найважливішому поєдинку групового етапу.
Зауважимо, що на минулому чемпіонаті Європи збірна України U-19 дійшла до півфіналу, де програла Іспанії. Іспанці тоді в фіналі програли збірній Португалії.