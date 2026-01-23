УАФ звернулася до УЄФА через провокативну поведінку вірменського гравця на Євро-2026

Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до до Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА щодо інциденту в матчі між збірними України та Вірменіє на Євро-2026 з футзалу.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Одразу після завершення поєдинку гравець збірної Вірменії Денис Невєдров нецензурно вилаявся на адресу України. Публічні висловлювання футзаліста були зафіксовані під час трансляції матчу.

УАФ вбачає у діях гравця збірної Вірменії неспортивну поведінку, що є порушенням Дисциплінарних правил УФЄА.

Зокрема йдеться про статті: Ст. 11 (1), (2)(b), (c), (d) (Загальні принципи поведінки), ст. 15 (1)(a)(iv), (v) (Неправомірна поведінка гравців та офіційних осіб), а також ст. 14 (1) (Расизм та інші дискримінаційні прояви). Дисциплінарні правила УЄФА у таких випадках передбачають відсторонення на десять матчів.

У листі до УЄФА повідомляється, що "згаданий гравець має російське походження та громадянство російської федерації". Країна-агресор веде одну з найжорстокіших воєн в історії людства з метою знищення України.

"Мова ненависті, заснована на приниженні гідності та зневазі за національною ознакою, є справжнім проявом ксенофобії – однієї з найтяжчих форм дискримінації. Таким чином, цей випадок є значно серйознішим, ніж просто неспортивна поведінка гравця національної збірної під час офіційного матчу чемпіонату Європи з футзалу 2026 року під егідою УЄФА", – йдеться у листі УАФ.

УАФ попросила Контрольний, етичний та дисциплінарний орган УЄФА застосувати дисциплінарні санкції до гравця Дениса Невєдрова та національної збірної Вірменії за неспортивну поведінку.

Нагадаємо, що у стартовому матчі футзального Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії з рахунком 1:2. За підсумком першого туру "синьо-жовті" опинилися на останній сходинці групи В.