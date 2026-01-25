Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Домовлялися грати з першої до останньої хвилини: Чернявський – про перемогу над Литвою в 2 турі Євро-2026

Олексій Мурзак — 25 січня 2026, 19:37
Домовлялися грати з першої до останньої хвилини: Чернявський – про перемогу над Литвою в 2 турі Євро-2026
Ігор Чернявський
АФУ

Універсал збірної України з футзалу Ігор Чернявський коротко прокоментував перемогу над Литвою в межах 2 туру групового етапу ЧЄ-2026, зазначивши, що вона засллужена.

Про це він сказав в ефірі MEGOGO.

"Ми вийшли налаштованими із самого початку. Домовлялися грати з першої до останньої хвилини. Вважаю, ми заслужили на цю перемогу.

Хочу подякувати литовським вболівальниками, які підтримують Україну. Ми це бачили і по матчах Жальгіріса. Чудова атмосфера, мені сподобалася", – сказав Ігор.

Раніше перемогу прокоментував і головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Косенко.

Зауважимо, що в паралельній зустрічі Вірменія обіграла Чехію та гарантувала собі вихід у плейоф чемпіонату Європи. Через цей результат Україна втратила шанси на перше місце у квартеті.

В останньому матчі групового етапу українці зіграють проти Чехії 29 січня, де для виходу в наступний раунд достатньо буде не програти. 

Збірна України з футзалу Ігор Чернявський

Збірна України з футзалу

Косенко – про перемогу над Литвою: Відпрацювали з першої до останньої хвилини
Україна піднялася на 2 місце в турнірній таблиці Євро-2026
Реабілітувалися за Вірменію: Україна впевнено обіграла Литву на Євро-2026
Євро-2026 з футзалу: розклад та результати матчів
Євро-2026. Україна – Литва 4:1: як це було

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік