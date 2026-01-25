Домовлялися грати з першої до останньої хвилини: Чернявський – про перемогу над Литвою в 2 турі Євро-2026

Універсал збірної України з футзалу Ігор Чернявський коротко прокоментував перемогу над Литвою в межах 2 туру групового етапу ЧЄ-2026, зазначивши, що вона засллужена.

Про це він сказав в ефірі MEGOGO.

"Ми вийшли налаштованими із самого початку. Домовлялися грати з першої до останньої хвилини. Вважаю, ми заслужили на цю перемогу.

Хочу подякувати литовським вболівальниками, які підтримують Україну. Ми це бачили і по матчах Жальгіріса. Чудова атмосфера, мені сподобалася", – сказав Ігор.

Раніше перемогу прокоментував і головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Косенко.

Зауважимо, що в паралельній зустрічі Вірменія обіграла Чехію та гарантувала собі вихід у плейоф чемпіонату Європи. Через цей результат Україна втратила шанси на перше місце у квартеті.

В останньому матчі групового етапу українці зіграють проти Чехії 29 січня, де для виходу в наступний раунд достатньо буде не програти.