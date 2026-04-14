Сокіл може заявитися в чемпіонат Польщі або Румунії

Київський Сокіл розглядає можливість в наступному сезоні виступати в чемпіонаті Польщі або Румунії.

Про це "Чемпіону" повідомили джерела у столичному клубі.

Керівництво клубу вважає українську першість неконкурентною, але для участі у чемпіонаті однієї з сусідніх країн Соколу потрібно збільшувати бюджет.

За словами директора клубу В'ячеслава Лецкана, для участі в чемпіонаті Румунії потрібно мати бюджет не менш 600-700 тисяч євро на сезон, у чемпіонаті Польщі – не менше мільйона євро. Також для того, щоб бути конкурентоспроможним у цих лігах, чинному чемпіону України потрібно посилювати склад 5-6 легіонерами.

На думку керівництва Сокола, участь у більш якісному закордонному чемпіонаті дозволить прогресувати гравцям команди, які виступають або є кандидатами в збірну України. Реальністю це бажання стане лише в тому випадку, якщо клуб знайде додаткових спонсорів.

У той же час Сокіл не розглядає можливість заявки в Балтійську лігу, де в цьому сезоні виступав інший український клуб – Київ Кепіталз.

Детальніше про це "Чемпіону" розповів директор Сокола В'ячеслав Лецкан. Повне інтерв'ю вийде сьогодні, 14 квітня, о 12:00.

Максим Розенко, Чемпіон