Гравець збірної України прокоментував свій перехід в іспанську Осасуну

Гравець збірної України з футзалу Ігор Корсун поділився враженнями від підписання контракту з іспанською Осасуною.

Його слова цитує клуба пресслужба.

"Я в захваті від переходу до цього клубу. Хочу подякувати одноклубникам за теплий прийом. Мені подобається команда та тренерський штаб. Чемпіонат Іспанії – ліга високого рівня. Дуже хочу спробувати свої сили тут", – сказав Корсун.

У першому турі Осасуна здолала Кордобу з рахунком 7:2. Українець не грав, оскільки на той момент ще не тренувався у команді.

Ігор був одним із ключових виконавців "синьо-жовтих" на ЧС-2024. Українські футзалісти стали бронзовими призерами світової першості.

Нагадаємо, що збірній України завдяки успішним виступам в Узбекистані вдалося встановити два власні рекорди на чемпіонатах світу.