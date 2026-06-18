Ліверпуль за 40 млн євро підписав вінгера Осасуни

22-річний вінгер Осасуни та збірної Іспанії Віктор Муньйос став гравцем Ліверпуля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Муньйос, який зараз грає за збірну Іспанії на чемпіонаті світу, пройшов медичний огляд на базі команди в Теннессі, після чого підписав довгостроковий контракт. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Осасуні було виплачено клаусулу гравця, яка склала 40 млн євро. Половину від цієї суми отримає мадридський Реал, з якого футболіст торік перейшов до Осасуни за 5 млн євро. Гравець підписав контракт до літа 2032 року.

У поточному сезоні Віктор відзначився 7 голами та 5 асистами в 36 матчах у всіх турнірах, чим заслужив виклик у збірну Іспанії на чемпіонат світу 2026 року. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Ліверпулю запропонували послуги Іллі Забарного.