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Осасуна поступилася Севільї у 10 турі Ла Ліги

Софія Кулай — 27 жовтня 2026, 00:13
Осасуна поступилася Севільї у 10 турі Ла Ліги

Севілья 26 жовтня "всуху" обіграла Осасуну в останньому матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги-2026/27.

Зустріч закінчилася з рахунком 2:0.

На 24-й хвилині Ромеро вивів господарів уперед. А наприкінці поєдинку Андраде подвоїв перевагу Севільї. Дубль із асистів оформив Фофана.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
10 тур, 26 жовтня

Севілья – Осасуна 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Ромеро, 2:0 – 82 Андраде

Севілья після цієї звитяги набрала вже 17 балів та посідає 6-те місце, тоді як в Осасуни 11 очок та 12-та позиція. 

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Нагадаємо, що у дебютному Ель-Класіко сезону-2026/27 мадридський Реал завдяки дублю Кіліана Мбаппе та чудовій грі у воротах Андрія Луніна здолав Барселону (2:1). 

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Осасуна Севілья

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

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