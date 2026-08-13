Матч-відкриття Ла Ліги сезону-26/27 перенесли через спалах грибка

Матч між Сельтою Віго та Осасуною, який мав розпочати Ла Лігу сезону-2026/27, був перенесений через спалах грибка на стадіоні господарів "Балаїдос".

Про це повідомляє ESPN.

Як зазначається, така ситуація виникла через погодні умови. Новою датою поєдинку стало 27 серпня (розпочнеться о 21:30 за київським часом), проте Осасуна абсолютно не згодна з цим рішенням.

Памплонський клуб заявив, що була домовленість між командами, згідно з якою матч мав бути перенесений на 24-25 вересня у перерві на збірні. За словами Осасуни, керівництво іспанської першості та Королівська іспанська футбольна федерація знали про цю домовленість.

"Лохільос" прагнули, аби гравці могли відновитися за цей період, а гра в серпні лише ускладнить початок сезону для футболістів, за їхніми твердженнями.

"Це не просто футбол – це Ла Ліга", – розмістила Осасуна іронічний допис у своїх соцмережах з приводу цієї ситуації.

Нагадаємо, що в червні цього року 22-річний вінгер Осасуни та збірної Іспанії Віктор Муньйос перейшов до англійського Ліверпуля.