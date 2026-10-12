Клуб іспанської Ла Ліги змінив головного тренера після розгромної поразки
Хагоба Аррасате
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Іспанська Осасуна звільнила головного тренера Луїса Мігеля Раміса.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Одразу памплонці оголосили про призначення нового наставника. Команду буде очолювати Хагоба Аррасате, який вже працював з Осасуною із 2018 по 2024 рік.
Після цього іспанський тренер очолював Мальорку, з якої був звільнений у лютому 2026-го. Контракт сторони підписали до завершення сезону-2028/29.
Зазначимо, що в минулому турі Ла Ліги Осасуна на виїзді програла Бетісу з рахунком 2:5, після чого й було ухвалено рішення про зміну тренера. Наразі команда посідає 16-те місце в турнірній таблиці.