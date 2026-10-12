Клуб іспанської Ла Ліги змінив головного тренера після розгромної поразки

Іспанська Осасуна звільнила головного тренера Луїса Мігеля Раміса.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Одразу памплонці оголосили про призначення нового наставника. Команду буде очолювати Хагоба Аррасате, який вже працював з Осасуною із 2018 по 2024 рік.

Після цього іспанський тренер очолював Мальорку, з якої був звільнений у лютому 2026-го. Контракт сторони підписали до завершення сезону-2028/29.

Зазначимо, що в минулому турі Ла Ліги Осасуна на виїзді програла Бетісу з рахунком 2:5, після чого й було ухвалено рішення про зміну тренера. Наразі команда посідає 16-те місце в турнірній таблиці.