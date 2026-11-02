Депортиво здобув вольову перемогу над Осасуною у заключному матчі 11 туру Ла Ліги

У понеділок, 2 листопада, відбувся заключний матч 11 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2026/27, у якому Депортиво вдома здобув вольову перемогу над Осасуною.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Гості відкрили рахунок під кінець першого тайму зусиллями Будіміра. Втім, у другій 45-хвилинці Депортиво зміг врятуватися після голу зі штрафного від Соріано.

Вже під завершення протистояння Траоре здійснив класний прохід флангом, виконав подачу на на Обамеянга, удар якого потягнув голкіпер, однак на добиванні вдало зіграв Нсонго, який і встановив остаточний рахунок протистояння.

Чемпіонат Іспанія – Ла Ліга

11 тур, 2 листопада

Депортиво – Осасуна 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 32 Будімір, 1:1 – 64 Соріано, 2:1 – 87 Нсонго

Турнірна таблиця Ла Ліги Standings provided by Sofascore

Раніше Севілья зазнала поразки від Хетафе, а Реал розгромив Расінг.