Збірна України переграла Францію: огляд товариського матчу

Збірна України з футзалу у товариському матчі обіграла команду Франції в межах підготовки до фінальної частини Євро-2026.

Огляд матчу

Підопічні Олександра Косенка вже на 6-й хвилині зуміли відкрити рахунок. Корсун виявився найспритнішим у штрафному майданчику французів та загнав м'яч у сітку воріт.

Після перерви українці подвоїли перевагу після помилки французького воротаря. Комбінацію "синьо-жовтих" завершив Владислав Первєєв.

Ігор Чернявський довів рахунок до розгромного на 34-й хвилині зустрічі після вдало розіграного ауту. Тільки після третього пропущеного голу французи змогли відквитати один гол.

Товариський матч з футзалу

Франція – Україна 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 6 Корсун, 0:2 – 26 Первєєв, 0:3 – 34 Чернявський, 1:3 – Бендалі

Франція: Локока – Саадуї, Мохаммед, Мухудін, М. С. Туре; Марке, Рамірес, М. Туре, Бендалі, Буїта, Жиро, Лутін, Гендура, Тчаптче.

Україна: Сухов – Семенченко, Швед, Абакшин, Корсун; Савенко, Бєлімов, Шотурма, Первєєв, Чернявський, Жук, Фаренюк, Зварич, Микитюк.

Попереджені: Саадуї (9), М. С. Туре (19) – Шотурма (11), Семенченко (34).

Попередній раз команди зустрічалися у матчі за бронзу чемпіонату світу 2024, де українці перемогли з рахунком 7:1.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи-2026, за підсумком якого Україна дізналася імена майбутніх суперників, а також розклад своїх матчів.