Хіт по пенальті переміг Енергію в другому матчі фінальної серії Екстра-ліги

У неділю, 9 червня, відбувся другий фінальний матч Екстра-ліги з футзалу, в якому Хіт у серії післяматчевих пенальті переміг Енергію.

Основний час поєдинку завершився з рахунком 2:2. Перший гол забив Андрій Цілик вже на початку гри, проте кияни змогли відповісти ще в першому таймі.

В овертаймах жодна з команд не змогла здобути перевагу, тож доля протистояння визначалася в серії пенальті. Точнішими виявилися гравці Хіта — 4:3. Якщо Цілик став героєм Енергії в основний час, то в серії пенальті саме його промах став фатальним.

Ця перемога дозволила Хіту подвоїти свою перевагу в серії. Тепер киянами достатньо виграти один матч, аби захистити чемпіонський титул. Енергія ж більше не має права на помилку.

Екстра-ліга України з футзалу

Фінал, другий матч

9 червня

Хіт (Київ) — Енергія (Львів) 2:2 (4:3 — по пенальті)

Рахунок у серії — 2:0

Також сьогодні відбудеться другий матч за 3 місце між Ураганом та SkyUp. Перший поєдинок завершився перемогою ужгородського клубу.

Нагадаємо, у півфіналі Хіт тричі переграв столичний SkyUp, а Енергія здолала Ураган.