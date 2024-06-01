Енергія перемогла Ураган і стала другим фіналістом Екстра-ліги

Львівська Енергія здолала івано-франківський Ураган у вирішальному п'ятому матчі півфінального протистояння Екстра-ліги з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 4:2. Більша частина першого тайму проходила з нічийним результатом, але два голи протягом однієї хвилини забезпечили львів'ян комфортною перевагою, яку вони змогли довести до кінця першої половини.

В другому таймі Ураган першим відзначився та відновив інтригу в матчі. Проте за 5 хвилин до кінця Володимир Буньо забив удруге та поставив крапку в матчі. Ця перемога дозволила Енергії вийти у фінал ліги.

Екстра-ліга України з футзалу

Плей-оф, 1/2 фіналу

1 червня

Ураган (Івано-Франківськ) — Енергія (Львів) 2:4 (1:3)

Голи: 0:1 - Буньо 7, 1:1 - Масевич 13, 1:2 - Легендзевич 19, 1:3 - Зварич 19, 2:3 - Шотурма, 2:4 - 36 Буньо

У фіналі львів'яни зіграють з київським Хітом, який в іншому півфінальному протистоянні тричі переграв столичний SkyUp.