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Енергія перемогла Ураган і стала другим фіналістом Екстра-ліги

Микола Дендак — 1 червня, 14:59
Енергія перемогла Ураган і стала другим фіналістом Екстра-ліги

Львівська Енергія здолала івано-франківський Ураган у вирішальному п'ятому матчі півфінального протистояння Екстра-ліги з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 4:2. Більша частина першого тайму проходила з нічийним результатом, але два голи протягом однієї хвилини забезпечили львів'ян комфортною перевагою, яку вони змогли довести до кінця першої половини.

В другому таймі Ураган першим відзначився та відновив інтригу в матчі. Проте за 5 хвилин до кінця Володимир Буньо забив удруге та поставив крапку в матчі. Ця перемога дозволила Енергії вийти у фінал ліги.

Екстра-ліга України з футзалу
Плей-оф, 1/2 фіналу
1 червня

Ураган (Івано-Франківськ) Енергія (Львів) 2:4 (1:3)

Голи: 0:1 - Буньо 7, 1:1 - Масевич 13, 1:2 - Легендзевич 19, 1:3 - Зварич 19, 2:3 - Шотурма, 2:4 - 36 Буньо

У фіналі львів'яни зіграють з київським Хітом, який в іншому півфінальному протистоянні тричі переграв столичний SkyUp.

Екстра-ліга Енергія Ураган футзал

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