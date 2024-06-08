Хіт в овертаймах переміг Енергію в першому матчі фіналу чемпіонату України

У суботу, 8 червня, відбувся перший фінальний матч Екстра-ліги з футзалу, у якому Хіт в овертаймі переміг Енергію.

Основний час поєдинку завершився з рахунком 2:2, тож все вирішувалося в овертаймах, в яких значно сильнішою виявилася столична команда.

Екстра-ліга України з футзалу

Фінал, перший матч

8 червня

Хіт (Київ) — Енергія (Львів) 5:2 (1:1, 1:1, 1:0, 2:0)

Голи: 0:1 - Гураль 9, 1:1 - Чернявський 14, 2:1 - Педяш 28, 2:2 - Марциняк 39, 3:2 - Подлюк 42, 4:2 - 47 Педяш, 5:2 - Легендзевич 47 (а.г.)

Зазначимо, що 8 червня відбудеться ще перший матч за третє місце між Ураганом та SkyUp. Початок — о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, у півфіналі Хіт тричі переграв столичний SkyUp, а Енергія здолала Ураган.