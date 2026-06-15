Найкращий Первєєв, найшвидший Рафінья, найгарніший Педяш: найцікавіше про сезон-2025/26 в Екстралізі

У суботу, 13 червня, в Хмельницькому п'ятим матчем плейоф за третє місце завершився сезон у футзальній Екстралізі. Суха Балка перемогла Сокіл і стала володарем бронзових медалей.

Цікаво, що і відкрився сезон-2025/26 у Хмельницькому – відбулося це 30 серпня минулого року. Тож тривав весь розіграш 288 днів, протягом яких у чемпіонаті України було зіграно 138 ігор – 110 в регулярному чемпіонаті та 28 у стадії плейоф.

Заключний огляд подій в українському футзалі присвячений підсумкам сезону-2025/26 з акцентом на окремі досягнення: як індивідуальні, так і командні.

Агресивний гість. ХІТ

Столичний ХІТ надвпенено почував себе за межами власного майданчика, зігравши в гостях 14 матчів. Враховуючи виключно основний час, підопічні Сергія Журби здобули в гостях дванадцять перемог, одного разу зіграли внічию і зазнали лише однієї поразки. За абсолютним показником це складає 37 набраних очок з 42-х можливих, а у відсотковому – 88%.

Разом з командою. Фурнітура

Критеріями у визначенні лауреата в цій номінації були краща організація та проведення матчів на своєму майданчику, передматчеві заходи, відвідуваність та джентльменська поведінка глядачів.

Новачок Екстраліги відповідально поставився до виходу на вищий рівень, і для Коломиї приїзд кожної команди був подією. Перед домашніми матчами Фурнітури вболівальники завжди могли придбати різноманітну атрибутику – шалики, календарики з фото гравців місцевої команди, кулькові ручки, кружки тощо.

Своїми габаритами спорткомплекс в Королівці, де грала Фурнітура, не вражає, і заповнюваність була стовідсотковою на всіх домашніх матчах. Попри близкість трибун до ігрового майданчика, треба відзначити повагу вболівальників до гравців суперників.

ХІТ – Фурнітура

Зовсім без незначних моментів не обійшлося, але це жодним чином не заважало футзалістам на майданчику демонструвати свою майстерність.

Гроза авторитетів. SkyUp Futsal

Переможцем в цій номінації є команда, яка набрала найбільше очок в матчах з трьома призерами чемпіонату. Тут склалася цікава ситуація, тому що з ХІТом, Атлетиком і Сухою Балкою не всі команди провели однакову кількість ігор.

Найчастіше з цим тріо зустрічався Сокіл – 14 поєдинків, а от, наприклад, SkyUp Futsal має 8. Дуже гідно проти призерів відіграв аутсайдер чемпіонату Любарт, який двічі обіграв Атлетик і одного разу зіграв внічию з Сухою Балкою, а в 13-му турі був у п'яти секундах від нічиєї з ХІТом. Сім очок з вісімнадцяти це майже 39 відсотків.

За абсолютною кількістю взятих у "авторитетів" очок перевага на боці Сокола, який здобув 17 балів, але зробив це п'яти іграх з ХІТом (одне очко), двох з Атлетиком (три очки) і семи з Сухою Балкою (13 очок – чотири перемоги й одна нічия в основний час).

І все ж таки найбільшою загрозою для призерів потрібно вважати команду SkyUp. Виходить неймовірно парадоксальна річ – з кожним з призерів у "авіаторів" немає негативного балансу. З ХІТом команда Тараса Шпички у двох іграх обмінялася перемогами, з Атлетиком по разу виграла і зіграла внічию.

ХІТ – SkyUp Futsal

З Сухою Балкою "авіатори" зіграли в сезоні шість матчів, з яких в основний час два виграли, два зіграли внічию і двічі програли. Кількість набраних очок у восьми поєдинках 15, що є 62,5 відсотка можливих.

Розгромні перемоги. ХІТ

У своєму черговому чемпіонському сезоні ХІТ здобув 27 перемог в основний час. Рівно третина з них була з перевагою в п'ять і більше м'ячів, що в футзалі вважається розгромом, на відміну від футболу, де для розгромної перемоги достатньо переваги в три м'ячі.

Найбільше від команди Сергія Журби дісталося коломийській Фурнітурі, яку столична команда розтрощила тричі – 6:0, 10:0 і 8:0. Остання перемога, до речі, стала єдиною розгромною взагалі на стадії плейоф, де жодна інша команда не спромоглася здолати свого суперника з різницею в п'ять м'ячів.

Два рази підопічні Сергія Журби проїхалися по Tyre Expert, і по одній розгромній перемозі вони мають над Любартом, Авалоном, Сухою Балкою і Ураганом.

Найкращий бомбардир. Владислав Первєєв

Гравці ХІТа продовжують домінувати серед кращих голеадорів Екстраліги, і естафету від топстрільця попередніх кількох сезонів Євгенія Жука прийняв його одноклубник Владислав Первєєв.

Ще до свого переходу в ХІТ Первєєв вважався майстерним завершувачем атак. Рік тому, граючи в Соколі, Владислав мав в активі 27 результативних ударів. В столичній же команді підняв планку власних досягнень до 33 забитих м'ячів. Загальна ж статистика Первєєва в українських змаганнях – рівно 100 голів у 196 матчах.

Владислав Первєєв ХІТ

Найкращий асистент сезону. Ігор Чернявський

В цій номінації теж найкращий з ХІТа, і це його капітан Ігор Чернявський. В його активі сімнадцять асистів в чемпіонаті та шість в Кубку України, що загалом складає двадцять три.

За кількістю гольових передач Чернявський на небагато випередив своїх партнерів по команді Євгенія Жука (20 передач) і Владислава Первєєва (19 передач).

Ігор Чернявський ХІТ

Кращий гол сезону. Олександр Педяш

Гравець ХІТа Олександр Педяш протягом сезону неодноразово був лауреатом в номінації на кращий гол тижня. А найбільш вражаючим вийшов гол, забитий у другій фінальній грі плейоф проти Атлетика.

М'яч після удару злету з десяти метрів влетів у ворота Богдана Мещерякова по такій траєкторії та з такою швидкістю, що у нього не було жодних шансів врятувати свою команду.

Лицарі атаки. Олександр Педяш, Владислав Первєєв

Номінацію з такою назвою зробимо для того, щоб відзначити гравців, які найчастіше в одній грі забивали три й більше м'ячів. І це знову Олександр Педяш та Владислав Первєєв.

В матчах 9-го та 12-го турів Педяш по три рази засмутив воротарів Сухої Балки та Урагану відповідно. Ще за три тури Олександр у виїзному матчі проти Фурнітури оформив покер.

Первєєв спочатку відзначився покером, який відбувся в 9-му турі в грі проти Сухої Балки. Далі у Владислава були три голи в 7-му турі (так склалося через перенесення матчів) в переможній грі проти SkyUp. Свій останній хеттрик Первєєв зробив у плейоф у другій півфінальній грі проти Сокола.

Найшвидший гол сезону. Рафінья

П'ять передач знадобилося гравцям SkyUp у грі дев'ятого туру проти Авалона, щоб м'яч опинився у бразильця Рафіньї, який ударом метрів з десяти вразив кут воріт.

З моменту стартового свистка до тієї миттєвості, коли м'яч опинився за лінією воріт, пройшло десять секунд. Не можна сказати, що цей удар був з розряду таких, що не беруться, певною мірою через невпевнені дії воротаря броварчан Назарія Войтовича і відбувся найшвидший гол сезону.

Найнедисциплінованіший гравець. Артем Файдор

Гравець Атлетика найбільше серед усіх гравців Екстраліги бачив перед собою картки. Ще в регулярному чемпіонаті Артем відіграв так, що отримав шість жовтих і одну червону, яка була показана після двох "гірчичників". Тобто, загалом у Файдора в першій фазі чемпіонату було вісім попереджень.

Не знижував оберти Файдор і на короткотривалій дистанції плейоф. Атлетик у ній зіграв дев'ять матчів, і їх вистачило Файдору, щоб отримати п'ять попереджень. Час порахувати все разом, і виходить феноменальний показник за сезон – тринадцять (!!!) жовтих карток.

Артем Файдор Атлетик

Найнедисциплінованіша команда. Суха Балка

В командній номінації на найбруднішого в нашому футзалі переміг представник Дніпропетровщини – це Суха Балка. Треба зауважити, що жовтоводці провели в чемпіонаті 34 гри, це разом з Соколом найбільше в лізі. Що ж дає підстави говорити про те, що жовтоводці грають в найбрудніший футзал – це 49 (!!!) жовтих карток.

До них можна додати ще два попередження Олега Легендзевича в одному матчі, які призвели до вилучення з майданчика. Тож по факту 51 жовта картка. Приблизно п'ята частина з них в пасиві саме Легендзевича, який до семи попереджень, два з яких стали вилученнями, в плейоф додав ще чотири "гірчичники".

Найдисциплінованіша команда. ХІТ

Тему поведінки команд на майданчику варто все ж таки закруглити на позитиві, відзначивши команду, гравці якої найменше бачили перед собою картки. Ця команда ХІТ, гравці якої отримали 21 жовту.

Була ще одна пряма червона, в Ігоря Чернявського в тринадцятому турі, але і вона не може зіпсувати загальної картини того, що гравці чемпіона України найменше каралися арбітрами за різноманітні порушення.

ФК ХІТ

Найжахливіша помилка арбітрів. В грі Атлетик – Ураган

Під завісу огляду про найскандальніший гол сезону. Зафіксований він був в Дніпрі, де два арбітри АФУ, Дмитро Дудка і Роман Гейло, не розібралися в ситуації, яка не повинна бути проблемою навіть для арбітрів-початківців.

В ході контратаки Атлетика Андре Луїз зліва зробив передачу на дальню штангу на Артема Файдора. Втім м'яч до нього не дійшов, а сам Файдор, не впоравшись зі своєю швидкістю, врізався у ворота і зсунув їх доволі суттєво.

Тим часом м'яч відскочив до Едуарда Нагорного, який симпатичним дальнім ударом вразив ворота, які не займали природне положення.

Одразу впала в очі красномовна реакція арбітра Дмитра Дудки, який своїм жестом показав, що взяття воріт не фіксується. І це було правильним рішенням! Втім, хто і що далі вплинуло на арбітра, залишилося загадкою.

Дудка почав радитися зі своїм асистентом, потім з третім рефері й ухвалив хибне рішення, зафіксувавши гол. "Правила гри в футзал" про такі ситуації говорять однозначно. В них є Правило 1, Стаття 10 "Зміщення воріт", в якій зазначено, що:

"Якщо гравець команди, що атакує, випадково чи навмисно зміщує або перекидає ворота суперника, гол не зараховується".

А далі є кілька уточнень, одне з яких повністю відповідає тому, що сталося з воротами, які зсунув Артем Файдор:

"якщо це було випадково, гра поновлюється кинутим м'ячем".

Що ж далі, Екстраліга?

Так вже склалося, що літо для українського футзалу це найважчий період. Дивна річ, але це факт – за 33 чемпіонати України ще не було жодного сезону, щоб якась команда понизилася в класі, тобто опустилася в Першу лігу, за спортивним принципом.

Головна причина, чому команди з Екстраліги переходили нижче – фінанси. Рік тому вони проспівали романси у МСК Харків і львівського in.IT, які за власним бажанням вирішили грати в нижчому дивізіоні, і додамо – без особливих успіхів і в ньому.

В сезоні-2025/26 в Екстралізі грали одинадцять команд, скільки ж буде в сезоні-2026/27, відповідь на це питання зараз не дадуть навіть найвищі керівники Асоціації футзалу України.

І не тому, що не хочуть, а тому що просто не знають. Є команди, що бажають піднятися в Екстралігу з Першої ліги, але вже зараз є невизначеність з тим, що і деякі команди з Екстраліги можуть піти зворотним напрямком. Більше того, не дай Боже, щоб взагалі не зникли.

Негатив чекає Екстралігу, якщо команд в ній стане менше, а однозначний позитив, щоб їх залишилося принаймні одинадцять, не говорячи вже про збільшення до дванадцяти або навіть чотирнадцяти клубів.

Анатолій Подвойський