Найкращий Первєєв, найшвидший Рафінья, найгарніший Педяш: найцікавіше про сезон-2025/26 в Екстралізі
У суботу, 13 червня, в Хмельницькому п'ятим матчем плейоф за третє місце завершився сезон у футзальній Екстралізі. Суха Балка перемогла Сокіл і стала володарем бронзових медалей.
Цікаво, що і відкрився сезон-2025/26 у Хмельницькому – відбулося це 30 серпня минулого року. Тож тривав весь розіграш 288 днів, протягом яких у чемпіонаті України було зіграно 138 ігор – 110 в регулярному чемпіонаті та 28 у стадії плейоф.
Заключний огляд подій в українському футзалі присвячений підсумкам сезону-2025/26 з акцентом на окремі досягнення: як індивідуальні, так і командні.
Агресивний гість. ХІТ
Столичний ХІТ надвпенено почував себе за межами власного майданчика, зігравши в гостях 14 матчів. Враховуючи виключно основний час, підопічні Сергія Журби здобули в гостях дванадцять перемог, одного разу зіграли внічию і зазнали лише однієї поразки. За абсолютним показником це складає 37 набраних очок з 42-х можливих, а у відсотковому – 88%.
Разом з командою. Фурнітура
Критеріями у визначенні лауреата в цій номінації були краща організація та проведення матчів на своєму майданчику, передматчеві заходи, відвідуваність та джентльменська поведінка глядачів.
Новачок Екстраліги відповідально поставився до виходу на вищий рівень, і для Коломиї приїзд кожної команди був подією. Перед домашніми матчами Фурнітури вболівальники завжди могли придбати різноманітну атрибутику – шалики, календарики з фото гравців місцевої команди, кулькові ручки, кружки тощо.
Своїми габаритами спорткомплекс в Королівці, де грала Фурнітура, не вражає, і заповнюваність була стовідсотковою на всіх домашніх матчах. Попри близкість трибун до ігрового майданчика, треба відзначити повагу вболівальників до гравців суперників.
Зовсім без незначних моментів не обійшлося, але це жодним чином не заважало футзалістам на майданчику демонструвати свою майстерність.
Гроза авторитетів. SkyUp Futsal
Переможцем в цій номінації є команда, яка набрала найбільше очок в матчах з трьома призерами чемпіонату. Тут склалася цікава ситуація, тому що з ХІТом, Атлетиком і Сухою Балкою не всі команди провели однакову кількість ігор.
Найчастіше з цим тріо зустрічався Сокіл – 14 поєдинків, а от, наприклад, SkyUp Futsal має 8. Дуже гідно проти призерів відіграв аутсайдер чемпіонату Любарт, який двічі обіграв Атлетик і одного разу зіграв внічию з Сухою Балкою, а в 13-му турі був у п'яти секундах від нічиєї з ХІТом. Сім очок з вісімнадцяти це майже 39 відсотків.
За абсолютною кількістю взятих у "авторитетів" очок перевага на боці Сокола, який здобув 17 балів, але зробив це п'яти іграх з ХІТом (одне очко), двох з Атлетиком (три очки) і семи з Сухою Балкою (13 очок – чотири перемоги й одна нічия в основний час).
І все ж таки найбільшою загрозою для призерів потрібно вважати команду SkyUp. Виходить неймовірно парадоксальна річ – з кожним з призерів у "авіаторів" немає негативного балансу. З ХІТом команда Тараса Шпички у двох іграх обмінялася перемогами, з Атлетиком по разу виграла і зіграла внічию.
З Сухою Балкою "авіатори" зіграли в сезоні шість матчів, з яких в основний час два виграли, два зіграли внічию і двічі програли. Кількість набраних очок у восьми поєдинках 15, що є 62,5 відсотка можливих.
Розгромні перемоги. ХІТ
У своєму черговому чемпіонському сезоні ХІТ здобув 27 перемог в основний час. Рівно третина з них була з перевагою в п'ять і більше м'ячів, що в футзалі вважається розгромом, на відміну від футболу, де для розгромної перемоги достатньо переваги в три м'ячі.
Найбільше від команди Сергія Журби дісталося коломийській Фурнітурі, яку столична команда розтрощила тричі – 6:0, 10:0 і 8:0. Остання перемога, до речі, стала єдиною розгромною взагалі на стадії плейоф, де жодна інша команда не спромоглася здолати свого суперника з різницею в п'ять м'ячів.
Два рази підопічні Сергія Журби проїхалися по Tyre Expert, і по одній розгромній перемозі вони мають над Любартом, Авалоном, Сухою Балкою і Ураганом.
Найкращий бомбардир. Владислав Первєєв
Гравці ХІТа продовжують домінувати серед кращих голеадорів Екстраліги, і естафету від топстрільця попередніх кількох сезонів Євгенія Жука прийняв його одноклубник Владислав Первєєв.
Ще до свого переходу в ХІТ Первєєв вважався майстерним завершувачем атак. Рік тому, граючи в Соколі, Владислав мав в активі 27 результативних ударів. В столичній же команді підняв планку власних досягнень до 33 забитих м'ячів. Загальна ж статистика Первєєва в українських змаганнях – рівно 100 голів у 196 матчах.
Найкращий асистент сезону. Ігор Чернявський
В цій номінації теж найкращий з ХІТа, і це його капітан Ігор Чернявський. В його активі сімнадцять асистів в чемпіонаті та шість в Кубку України, що загалом складає двадцять три.
За кількістю гольових передач Чернявський на небагато випередив своїх партнерів по команді Євгенія Жука (20 передач) і Владислава Первєєва (19 передач).
Кращий гол сезону. Олександр Педяш
Гравець ХІТа Олександр Педяш протягом сезону неодноразово був лауреатом в номінації на кращий гол тижня. А найбільш вражаючим вийшов гол, забитий у другій фінальній грі плейоф проти Атлетика.
М'яч після удару злету з десяти метрів влетів у ворота Богдана Мещерякова по такій траєкторії та з такою швидкістю, що у нього не було жодних шансів врятувати свою команду.
Лицарі атаки. Олександр Педяш, Владислав Первєєв
Номінацію з такою назвою зробимо для того, щоб відзначити гравців, які найчастіше в одній грі забивали три й більше м'ячів. І це знову Олександр Педяш та Владислав Первєєв.
В матчах 9-го та 12-го турів Педяш по три рази засмутив воротарів Сухої Балки та Урагану відповідно. Ще за три тури Олександр у виїзному матчі проти Фурнітури оформив покер.
Первєєв спочатку відзначився покером, який відбувся в 9-му турі в грі проти Сухої Балки. Далі у Владислава були три голи в 7-му турі (так склалося через перенесення матчів) в переможній грі проти SkyUp. Свій останній хеттрик Первєєв зробив у плейоф у другій півфінальній грі проти Сокола.
Найшвидший гол сезону. Рафінья
П'ять передач знадобилося гравцям SkyUp у грі дев'ятого туру проти Авалона, щоб м'яч опинився у бразильця Рафіньї, який ударом метрів з десяти вразив кут воріт.
З моменту стартового свистка до тієї миттєвості, коли м'яч опинився за лінією воріт, пройшло десять секунд. Не можна сказати, що цей удар був з розряду таких, що не беруться, певною мірою через невпевнені дії воротаря броварчан Назарія Войтовича і відбувся найшвидший гол сезону.
Найнедисциплінованіший гравець. Артем Файдор
Гравець Атлетика найбільше серед усіх гравців Екстраліги бачив перед собою картки. Ще в регулярному чемпіонаті Артем відіграв так, що отримав шість жовтих і одну червону, яка була показана після двох "гірчичників". Тобто, загалом у Файдора в першій фазі чемпіонату було вісім попереджень.
Не знижував оберти Файдор і на короткотривалій дистанції плейоф. Атлетик у ній зіграв дев'ять матчів, і їх вистачило Файдору, щоб отримати п'ять попереджень. Час порахувати все разом, і виходить феноменальний показник за сезон – тринадцять (!!!) жовтих карток.
Найнедисциплінованіша команда. Суха Балка
В командній номінації на найбруднішого в нашому футзалі переміг представник Дніпропетровщини – це Суха Балка. Треба зауважити, що жовтоводці провели в чемпіонаті 34 гри, це разом з Соколом найбільше в лізі. Що ж дає підстави говорити про те, що жовтоводці грають в найбрудніший футзал – це 49 (!!!) жовтих карток.
До них можна додати ще два попередження Олега Легендзевича в одному матчі, які призвели до вилучення з майданчика. Тож по факту 51 жовта картка. Приблизно п'ята частина з них в пасиві саме Легендзевича, який до семи попереджень, два з яких стали вилученнями, в плейоф додав ще чотири "гірчичники".
Найдисциплінованіша команда. ХІТ
Тему поведінки команд на майданчику варто все ж таки закруглити на позитиві, відзначивши команду, гравці якої найменше бачили перед собою картки. Ця команда ХІТ, гравці якої отримали 21 жовту.
Була ще одна пряма червона, в Ігоря Чернявського в тринадцятому турі, але і вона не може зіпсувати загальної картини того, що гравці чемпіона України найменше каралися арбітрами за різноманітні порушення.
Найжахливіша помилка арбітрів. В грі Атлетик – Ураган
Під завісу огляду про найскандальніший гол сезону. Зафіксований він був в Дніпрі, де два арбітри АФУ, Дмитро Дудка і Роман Гейло, не розібралися в ситуації, яка не повинна бути проблемою навіть для арбітрів-початківців.
В ході контратаки Атлетика Андре Луїз зліва зробив передачу на дальню штангу на Артема Файдора. Втім м'яч до нього не дійшов, а сам Файдор, не впоравшись зі своєю швидкістю, врізався у ворота і зсунув їх доволі суттєво.
Тим часом м'яч відскочив до Едуарда Нагорного, який симпатичним дальнім ударом вразив ворота, які не займали природне положення.
Одразу впала в очі красномовна реакція арбітра Дмитра Дудки, який своїм жестом показав, що взяття воріт не фіксується. І це було правильним рішенням! Втім, хто і що далі вплинуло на арбітра, залишилося загадкою.
Дудка почав радитися зі своїм асистентом, потім з третім рефері й ухвалив хибне рішення, зафіксувавши гол. "Правила гри в футзал" про такі ситуації говорять однозначно. В них є Правило 1, Стаття 10 "Зміщення воріт", в якій зазначено, що:
"Якщо гравець команди, що атакує, випадково чи навмисно зміщує або перекидає ворота суперника, гол не зараховується".
А далі є кілька уточнень, одне з яких повністю відповідає тому, що сталося з воротами, які зсунув Артем Файдор:
"якщо це було випадково, гра поновлюється кинутим м'ячем".
Що ж далі, Екстраліга?
Так вже склалося, що літо для українського футзалу це найважчий період. Дивна річ, але це факт – за 33 чемпіонати України ще не було жодного сезону, щоб якась команда понизилася в класі, тобто опустилася в Першу лігу, за спортивним принципом.
Головна причина, чому команди з Екстраліги переходили нижче – фінанси. Рік тому вони проспівали романси у МСК Харків і львівського in.IT, які за власним бажанням вирішили грати в нижчому дивізіоні, і додамо – без особливих успіхів і в ньому.
В сезоні-2025/26 в Екстралізі грали одинадцять команд, скільки ж буде в сезоні-2026/27, відповідь на це питання зараз не дадуть навіть найвищі керівники Асоціації футзалу України.
І не тому, що не хочуть, а тому що просто не знають. Є команди, що бажають піднятися в Екстралігу з Першої ліги, але вже зараз є невизначеність з тим, що і деякі команди з Екстраліги можуть піти зворотним напрямком. Більше того, не дай Боже, щоб взагалі не зникли.
Негатив чекає Екстралігу, якщо команд в ній стане менше, а однозначний позитив, щоб їх залишилося принаймні одинадцять, не говорячи вже про збільшення до дванадцяти або навіть чотирнадцяти клубів.
Анатолій Подвойський