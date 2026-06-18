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Два львівських клуби об'єднаються в один та заявляться на наступний сезон Екстра-ліги

Олексій Мурзак — 18 червня 2026, 22:07
Два львівських клуби об'єднаються в один та заявляться на наступний сезон Екстра-ліги
АФУ

Львівські футзальні клуби Альянс та in.IT оголосили про злиття в одну команду.

Про це повідомила пресслужба Асоціації футзалу України.

"Команди обʼєднують ресурси, щоб вивести львівський футзал на новий рівень. Наша мета – обʼєднати футзал у Львові", – йдеться у спільній заяві клубів.

Також у комюніке львівʼян заявлено про намір виступати в Екстра-лізі під назвою ФК Альянс.

Оновлений склад команди та тренерський штаб обіцяють представити незабаром.

Зазначимо, що у сезоні-2024/25 in.IT вже виступав в елітному дивізіоні першості, однак в наступному був понижений у класі через фінансові проблеми. 

Як відомо, у суботу, 6 червня, київський ХІТ став чемпіоном Екстра-ліги з футзалу, обігравши дніпровський Атлетик Футзал у заключному третьому матчі фінальної серії.

Альянс Екстра-ліга in.IT Львів

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